Nomad kündigt MagSafe-Ladestation mit Qi2 an

Die edle Ladestation Nomad Stand haben wir erst im Oktober dieses Jahres genauer unter die Lupe genommen und im Rahmen eines Testberichts alle Details vorgestellt. Nun kündigt Nomad die nächste Generation an und bietet Support für den neuen Ladestandard Qi2.

Optisch hat der Nomad Stand sich nicht verändert, mit seiner schweren Metallbasis und einem Gewicht von 613 Gramm bleibt die Station auch sicher stehen, wenn man sein iPhone abnimmt. Auf der Vorderseite gibt es eine Glasoberfläche und fortan kann der Nomad Stand ein kompatibles iPhone mit vollen 15 Watt via Qi2 aufladen. Die Ladestation ist zudem „Made for MagSafe“, sodass iPhones perfekt ausgerichtet werden.

Nomad Stand kostet 100 US-Dollar

Im Lieferumfang ist ein 2 Meter langes USB-C Kabel mit dabei, ein Netzteil mit mindestens 20 Watt müsst ihr allerdings selbst stellen. Der neue Nomad Stand wird in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar gemacht und kostet 100 US-Dollar. Die Verfügbarkeit in Deutschland ist aktuell noch nicht gegeben. Wenn der Qi2 Nomad Stand hierzulande in den Verkauf geht, werden wir euch entsprechend informieren.