Sennheiser Accentum True Wireless: Neue In-Ears in zwei Farbvarianten

Neben der beliebten Momentum-Reihe ist das Audio-Unternehmen Sennheiser im Endkunden-Segment auch für die einsteigerfreundliche Accentum-Kopfhörer-Serie bekannt. Mit dem Accentum True Wireless hat Sennheiser nun das neueste Mitglied der Produktreihe vorgestellt, das ab dem 21. Mai dieses Jahres offiziell ist. Vorbestellungen sind schon jetzt möglich.

Das Design der True Wireless-In-Ears wurde in enger Zusammenarbeit mit Sonova entwickelt, einem der führenden Hersteller für Hörgeräte, der die Sennheiser Consumer Sparte 2022 übernommen hat. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden tausende von Ohrformen analysiert, um die ideale Balance aus Stabilität, Komfort und Ästhetik zu finden. Der Accentum True Wireless wird zudem mit Ear Tips in vier verschiedenen Größen ausgeliefert, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Sie ist für eine ideale Basswiedergabe und Geräuschunterdrückung essenziell.

Sennheiser Accentum True Wireless mit kraftvollen Bässen

Um für einen guten Sound im Ohr zu sorgen, hat Sennheiser markeneigene 7-mm True-Response-Schallwandler im Accentum True Wireless verbaut, „die für kraftvolle Bässe, natürliche Mitten und klare Höhen sorgen und so selbst die komplexesten Produktionen zur vollen Entfaltung bringen“. Die verzerrungsarmen Treiber stellt man im Sennheiser-Werk in Tullamore, Irland, her, wo auch die Treiber anderer Accentum- und Momentum-Modelle vom Band laufen.

Auch eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist beim neuen Sennheiser Accentum True Wireless mit an Bord. Sie reduziert tieffrequente Störgeräusche auf ein Minimum, so dass zum Beispiel der Autoverkehr oder der Lärm in einer Flugzeugkabine automatisch verstummen. Durch einfaches Tippen auf die Ohrhörer oder über die Sennheiser Smart Control App kann zwischen den Modi ANC und Transparency wechseln.

A propos App: Mit dieser lassen sich zahlreiche weitere Einstellungen vornehmen. So kann man die Lautstärke des Transparenzmodus anpassen oder aber den Klang über einen 5-Band-Equalizer und das Sound Check-Feature feinjustieren. Bei Sound Check handelt es sich um einen geführten Preset-Creator, der dabei hilft, ein passendes EQ-Profil zu erstellen. Dieses wird dann in die Cloud hochgeladen, um auf allen iOS- oder Android-Geräten das gleiche Klangprofil nutzen zu können. Neben der EQ-Anpassung lassen sich über die App auch die Touch-Gesten frei konfigurieren, um so den Umgang mit Medien, Telefonanrufen und Sprachassistenten zu erleichtern.

Bis zu acht Stunden Musikgenuss mit einer Ladung

Die Verbindung zwischen Accentum True Wireless und Smartphone reicht dank Bluetooth 5.3 über Medienwiedergabe und Anrufe hinaus: Die Ohrhörer unterstützen Bluetooth LE Audio- und Auracast (verfügbar via zukünftigem Firmware-Update), um in naher Zukunft gemeinsame Audio-Multistreams zu ermöglichen. So lassen sich beispielsweise in Museen Audioguides direkt auf die eigenen Ohrhörer streamen oder Gate-Informationen an Flughäfen empfangen. Neben SBC- und AAC-Codec nutzen die Ohrhörer auch aptX und LC3, um eine zuverlässige Audioqualität und eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten. Bis zu acht Stunden pro Ladung sind möglich, zusammen mit dem Ladecase kommt man auf bis zu 28 Stunden.

Die Ohrhörer lassen sich im Ladecase sowohl per USB-C als auch kabellos via Qi-Charging aufladen. Der Akku des Ladecases fasst mehr als zwei zusätzliche Ladungen und unterstützt eine Schnellladefunktion über USB, die in nur zehn Minuten rund eine zusätzliche Stunde Musikgenuss ermöglicht.

Den Accentum True Wireless kann man sofort vorbestellen und ist ab dem 21. Mai 2024 offiziell verfügbar. Der Ohrhörer ist in den Farben Schwarz und Weiß bei MediaMarkt vorbestellbar und ebenfalls unter sennheiser-hearing.com für 199,90 Euro erhältlich.