Unwatched: YouTube-App ab sofort auch unter macOS nutzbar

Wer gerne YouTube-Inhalte schaut, greift meistens auf die offizielle App von Google zurück. Diese ist allerdings auch gespickt mit Vorschlägen und entsprechenden Algorithmen, die auf der jeweiligen Nutzung basieren. Wem dies zu viel ist und sich möglicherweise auch nicht für die kleinen, maximal einminütigen Shorts-Videos auf der YouTube-Startseite begeistern kann, sollte unbedingt die App Unwatched (App Store-Link) ausprobieren.

Unwatched steht als komplett kostenlose Anwendung im deutschen App Store zum Download bereit und benötigt zur Einrichtung lediglich rund 12 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 17.0 bzw. tvOS 17.6. Alle Inhalte stehen in deutscher und englischer Sprache bereit.

Mit Unwatched wird den allgegenwärtigen Algorithmen von YouTube ein Riegel vorgesetzt. Im eigenen YouTube-Browser in der App kann man zum Start Kanälen oder Playlists folgen, die dann in Unwatched jeweils ihre neuesten Inhalte zur Verfügung stellen. Es ist möglich, über eine sogenannte „Queue“, eine Warteschlange, Videos in der gewünschten Reihenfolge abzuspielen, und auch selbst zu entscheiden, ob alle neuen Videos eines Kanals in der Warteschlange oder im Posteingang zum Sortieren landen sollen.

Gleiche Features auf dem Mac wie in der Mobilversion

Zu den weiteren praktischen Features von Unwatched gehören eine individuelle Wiedergabegeschwindigkeit pro Kanal, ein direktes Springen zu jedem Kapitel eines Videos, eine Bild-in-Bild-Funktion samt Hintergrund-Audio, Benachrichtigungen, ein Sleep Timer, benutzerdefinierte Designs mit Hell- und Dunkelmodus sowie verschiedenen Farbakzenten, ein iCloud-Sync und auch eine optionale Ausblendung von Shorts-Videos.

Mit der kürzlich veröffentlichten Version 1.6 von Unwatched hat das aus dem süddeutschen München stammende Entwicklerteam von Pentland Firth Software nun auch eine native Unterstützung für macOS in die YouTube-App integriert. Die Mac-Variante bietet die gleichen Features wie die mobilen Versionen für iPhones und iPads, wurde aber gleichzeitig auch an eine Desktop-Steuerung angepasst. So gibt es beispielsweise eine seitliche Anordnung des Menüs, und auch der Button „Im Browser ansehen“ wurde in der macOS-Variante entfernt.

Um Unwatched auf dem Mac nutzen zu können, ist macOS 15.0 oder neuer notwendig. Im deutschen App kommt die Anwendung bei aktuell über 70 Bewertungen auf sehr gute 4,6 Sterne.