Tap to Pay: Rollout in weiteren europäischen Ländern gestartet

Apple hat heute die Tap-to-Pay-Funktion auf dem iPhone auch in den Ländern Schweiz, Bulgarien, Finnland, Ungarn, Liechtenstein, Polen, Portugal, der Slowakei und Slowenien eingeführt. Die in Deutschland bereits verfügbare Funktion ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen mit dem iPhone zu akzeptieren. Dabei können Kunden kontaktlose Kredit- oder Debitkarten, Apple Pay und auch andere Anbieter digitaler Wallets für den Bezahlvorgang nutzen.

Um Tap to Pay nutzen zu können, wird eine entsprechende iOS-App für digitale Zahlungen (z. B. SumUp oder Adyen), die neueste iOS-Version sowie ein iPhone Xs oder neuer benötigt. Mittels NFC-Technologie wird die Zahlung zwischen dem Gerät des Kunden und dem iPhone des Händlers übermittelt. Weitere Hardware ist nicht nötig.

Die Zahlungsdaten des Kunden werden dabei mit der gleichen Methode geschützt, die bei Apple Pay zum Einsatz kommt. Apple hat eigenen Angaben zufolge keinen Zugriff auf Informationen zum Käufer und der gekauften Ware.

Wie Apple in einer Mitteilung schreibt, kann Tap to Pay nun in folgenden Ländern und auf folgenden Plattformen genutzt werden:

Bulgarien: Adyen, myPOS, Revolut und Viva; SumUp kommt demnächst

Liechtenstein: Adyen

Habt ihr Tap to Pay schonmal genutzt? Wie sind eure Erfahrungen?