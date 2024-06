Apple führt Tap to Pay heute in Deutschland ein

Im Frühjahr 2022 hat Apple die Funktion in den USA eingeführt, jetzt kommen wir hier in Deutschland endlich auch in den Genuss davon. Die Rede ist von „Tap to Pay“ für das iPhone, mit dem das Apple-Smartphone für kontaktlose Zahlungen genutzt werden kann. Akzeptiert werden Kredit- und Debitkarte, Apple Pay und andere digitale Geldbörsen. Notwendig ist ein iPhone und eine vom Zahlungspartner des Händlers unterstützte App. Wegfallen können dagegen zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.

Die passenden Partner-Unternehmen hat Apple bereits gefunden. Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva sind ab heute die ersten Zahlungsplattformen in Deutschland, die Tap to Pay auf dem iPhone anbieten. mollie, PAYONE, Revolut, die Sparkassen-Finanzgruppe und Stripe werden Tap to Pay auf dem iPhone im Laufe dieses Jahres einführen.

Und falls ihr Tap to Pay mit dem iPhone selbst ausprobieren möchtet, gibt es dafür ebenfalls schon die passenden Adressen. Natürlich kann das Feature in allen Apple Stores in Deutschland genutzt werden. Aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt ein neues Apple-Produkt kaufen. Auch bei Händlern wir Dyson, Ganni oder Rituals soll die Einführung von Tap to Pay starten. Gastronovi macht Tap to Pay auf dem iPhone in seinen Kassensystemen verfügbar, die von Tausenden von Restaurants im ganzen Land genutzt werden.

„Mit zunehmender Beliebtheit des kontaktlosen Bezahlens, setzen deutsche Unternehmen auf eine Vielzahl von Zahlungsmitteln und Hardware, um den Zahlungswünschen der Kund:innen gerecht zu werden. Mit Tap to Pay auf dem iPhone haben Händler jetzt eine unglaublich sichere und komfortable Möglichkeit, kontaktlose Zahlungen mit dem iPhone zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird“, sagt Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet bei Apple.

So läuft ein Bezahlvorgang mit Tap to Pay ab

An der Kasse wird man einfach aufgefordert, die kontaktlose Kredit- oder Debitkarte, das iPhone, die Apple Watch oder eine andere digitale Geldbörse in die Nähe des iPhones des Händlers zu halten, und die Zahlung wird sicher über die NFC-Technologie abgewickelt. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt, so dass Händler Zahlungen überall dort akzeptieren können, wo sie ihren Geschäften nachgehen.

Alle Transaktionen, die mit Tap to Pay auf dem iPhone durchgeführt werden, sind verschlüsselt und werden in dem Secure Element verarbeitet, und wie auch bei Apple Pay hat Apple keinerlei Kenntnis darüber, was gekauft wird und wer es kauft. Wenn eine Zahlung verarbeitet wird, speichern weder Apple noch der Händler Kartennummern oder Transaktionsinformationen auf dem Gerät oder auf Apple Servern.

Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn demnächst noch mehr kleinere Händler Kartenzahlungen akzeptieren würden. Ich versuche in meinem Alltag Bargeld so gut wie möglich zu vermeiden, zumindest wenn es um Ausgaben geht. Auf den Notgroschen im Portemonnaie kann man bei uns aber noch nicht verzichten. Wie sieht es bei euch aus?