Amazon kündigt Prime Day für den 16. und 17. Juli an

Ihr plant ein paar Anschaffungen? Dann solltet ihr eventuell noch etwas warten, denn Amazon hat jetzt den nächsten Prime Day offiziell für den 16. und 17. Juli 2024 angekündigt. Das große Shopping-Event geht in die nächste Runde und es werden abermals gute Preise erwartet. Wenn ihr am Prime Day teilnehmen und von den reduzierten Preisen profitieren wollt, müsst ihr Prime-Mitglied sein. Natürlich könnt ihr Prime auch 30 Tage kostenlos testen, wenn ihr Neukunde oder Kundin seid.

„Der Prime Day ist die perfekte Gelegenheit für unsere Prime-Mitglieder, das volle Potenzial ihrer Mitgliedschaft auszuschöpfen, indem sie mit exklusiven Angeboten sparen“, so Kerstin Giebels, Head of Prime bei Amazon.de. „Für Schnäppchenjäger sowie preisbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Prime Day ein Shopping-Event, das man nicht verpassen darf – mit hohen Rabatten in jeder Kategorie. Und mit der kostenlosen Lieferung kommen die Produkte auch sehr schnell und verlässlich zu Hause an. Mit Prime gibt es das ganze Jahr über Möglichkeiten, Geld zu sparen: Prime-Mitglieder profitieren seit letzter Woche von kostenlosen Lieferungen ihrer Lieferando-Bestellungen ab 15 Euro.“

Schon vor dem Prime Day Angebote wahrnehmen

Obwohl der Prime Day erst nächsten Monat stattfindet, können Prime-Mitglieder schon jetzt von ausgewählten Vorab-Angeboten profitieren.

Zugang zum besten Prime Day-Angebot bei Amazon Music Unlimited : Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Amazon Music bietet das Unternehmen das beste Prime Day-Angebot aller Zeiten. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können dies nun fünf Monate kostenlos testen (Amazon-Link) . Amazon Music Unlimited bietet Zugang zu mehr als 100 Millionen Songs und Top-Podcasts ohne Werbung, auf Abruf und in hochwertiger Streaming-Audioqualität.

: Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Amazon Music bietet das Unternehmen das beste Prime Day-Angebot aller Zeiten. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können dies nun . Amazon Music Unlimited bietet Zugang zu mehr als 100 Millionen Songs und Top-Podcasts ohne Werbung, auf Abruf und in hochwertiger Streaming-Audioqualität. Tolle Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte : Prime-Mitglieder dürfen sich auf die Echo- und Fire TV-Geräte, Fire-Tablets, Kindle, Ring, Blink sowie eero-Geräte freuen.

: Prime-Mitglieder dürfen sich auf die Echo- und Fire TV-Geräte, Fire-Tablets, Kindle, Ring, Blink sowie eero-Geräte freuen. Kostenlose Videospiele für Prime-Mitglieder : Zur Feier des Prime Day können Prime-Mitglieder vom 25. Juni bis 16. Juli eine Auswahl von 15 beliebten und klassischen PC-Spielen ohne zusätzliche Kosten erhalten, darunter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, STAR WARS Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords, Hitman Absolution und mehr. Weitere Informationen gibt es auf dem Prime Gaming Blog.

: Zur Feier des Prime Day können Prime-Mitglieder vom 25. Juni bis 16. Juli eine Auswahl von 15 beliebten und klassischen PC-Spielen ohne zusätzliche Kosten erhalten, darunter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, STAR WARS Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords, Hitman Absolution und mehr. Weitere Informationen gibt es auf dem Prime Gaming Blog. Vielfältige Rabatte bei Amazon Fresh : Vom 1. Juli bis zum 17. Juli können Prime-Mitglieder in für Fresh qualifizierten Gebieten bis zu 20 Prozent bei Lebensmitteln sparen. Neue Kunden und Kundinnen bekommen ihren ersten Einkauf kostenlos geliefert und erhalten an der Kasse zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 15 Euro, wenn die Bestellung einen Mindestwert von 60 Euro erreicht.

: Vom 1. Juli bis zum 17. Juli können Prime-Mitglieder in für Fresh qualifizierten Gebieten bis zu 20 Prozent bei Lebensmitteln sparen. Neue Kunden und Kundinnen bekommen ihren ersten Einkauf kostenlos geliefert und erhalten an der Kasse zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 15 Euro, wenn die Bestellung einen Mindestwert von 60 Euro erreicht. Bis zu 25 Prozent Rabatt bei tegut bei Amazon: Vom 1. Juli bis 17. Juli könne Prime-Mitglieder in für tegut bei Amazon qualifizierten Gebieten bis zu 25 Prozent bei Lebensmitteln sparen.

Die besten Technik-Angebote bei appgefahren erfahren

Amazon wird am Prime Day gefühlt das ganze Sortiment reduzieren und damit ihr euch nicht durch tausende Angebote wühlen musst, präsentieren wir euch die besten Technik-Deals. Installiert am besten die appgefahren News-App für iPhone und iPad (App Store-Link) und aktiviert die Push-Benachrichtigungen, um kein spannendes Angebote und keine News mehr zu verpassen.