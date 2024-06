iPadOS 18 Beta 2: Alternative App Stores sind erlaubt

Gestern Abend hat Apple neue Beta-Versionen für registrierte Entwicklerinnen und Entwickler veröffentlicht. Mit dabei sind zahlreiche Neuerungen, von denen wir zum Teil aber gar nicht profitieren. Da wäre beispielsweise iPhone Mirroring, mit dem man Inhalte des Apple Smartphones auf dem Mac anzeigen lassen kann. Hier schiebt Apple ja das Gesetz für digitale Märkte vor, aufgrund dessen diese Funktion in der EU angeblich nicht möglich wäre.

Dafür kommen wir hierzulande aber in den Genuss einer anderen Neuerung, die es beispielsweise in den USA nicht gibt. Mit iPadOS 18 Beta 2 werden alternative Marktplätze für Apps und direkte App-Installationen von Webseiten erlaubt. Wobei ich die App-Installationen auf meinem iPhone bisher an einer Hand oder eher gesagt an einem Finger abzählen kann. Wie sieht es da bei euch aus?

Weitere Neuerungen in iOS 18 Beta 2

In den USA wird das RCS-Messaging-Protokoll unterstützt, unter anderem bei T-Mobile, Verizon und AT&T.

Der Power Button im Kontrollzentrum muss nun „fester“ gedrückt werden, um auszulösen.

Für das Connected Card Wallet gibt es nun eine eigene App. Das gibt es aber nur in den USA und nur mit dem Anbieter Discover.

Das App Store Icon auf dem Homescreen ist jetzt auch als Dark Mode Variante verfügbar. Außerdem kann die Farbe des Wallpapers im Dark Mode angepasst werden.

In der neuen Passwörter-App gibt es jetzt direkt auf der Startseite ein Plus-Icon zum Hinzufügen neuer Einträge.

Bisher ist keine öffentliche Beta zur Installation auf iPhone und iPad verfügbar. Lange müsst ihr aber nicht mehr warten, um die neuen Betriebssysteme unkompliziert selbst ausprobieren zu können. Die Public Beta soll laut Informationen von Apple bereits im Juli bereitgestellt werden.