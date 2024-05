AltStore: Apples Review-Team hält neue Apps zurück

Vor rund einem Monat sorgte der AltStore von Entwickler Riley Testut für Aufsehen: Er war seinerzeit der erste seiner Art, der einen alternativen Marktplatz für Apps, die außerhalb des App Stores geladen werden können, anbot. Zum Start war vor allem der Game-Emulator Delta für viele User interessant, auch wir hatten ein Tutorial zur Installation und Nutzung des AltStores bereitgestellt.

Doch auch wenn der AltStore laut Testut mittlerweile mehr als 100.000 User aufweist und seit mehr als einem Monat verfügbar ist, sind neue Anwendungen Mangelware. Der Entwickler stellt neben dem Delta-Emulator noch die Zwischenablage-App Clip bereit – und das war es bislang.

Der App-Marktplatz soll sich eigentlich um weitere Quellen ergänzen lassen, um so auch Apps anderer Entwickler und Entwicklerinnen herunterladen zu können. Doch diese stecken offenbar in Apples Review-Schleife fest – und das seit Wochen. Denn auch Apps, die außerhalb des App Stores vertrieben werden, müssen einen Prüfprozess bei Apple durchlaufen und vorab genehmigt werden. Eigentlich dauert dieses Vorgehen wenige Stunden oder Tage, beim AltStore seien es laut Entwickler nun bereits mehrere Wochen.

„Du kannst uns helfen, indem du die EU-Kommission kontaktierst“

Riley Testut bittet daher nun um Mithilfe der Nutzer und Nutzerinnen. „Wir tun, was wir können, aber du kannst uns helfen, indem du die EU-Kommission kontaktierst“, schreibt der Entwickler bei Mastodon. Auch die beiden aktuell verfügbaren AltStore-Anwendungen Delta und Clip sollen angeblich ebenfalls Wochen benötigt haben, ehe Apple sie dann letztendlich doch zugelassen habe.

Das Geschäft um alternative App-Marktplätze kommt wohl auch aufgrund solcher Vorfälle noch immer nicht so richtig in Gang. Neben dem AltStore hat auch Setapp ein eigenes Angebot außerhalb des App Stores gestartet, allerdings auch noch in einer begrenzten Vorabversion. Wie es scheint, macht Apple es den Entwicklern und Entwicklerinnen wie erwartet nicht unbedingt leicht, ihre Anwendungen ohne den App Store im Hintergrund zu vertreiben.