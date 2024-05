Superlist: Kostenlose Aufgaben-App wird immer besser

Über Superlist (App Store-Link) haben wir in den vergangenen Monaten schon mehrfach berichtet. Immerhin lässt sich die Aufgaben-App der ehemaligen Wunderlist-Macher in den meisten Fällen kostenlos nutzen. Und das nicht nur auf iPhone oder iPad, sondern auch auf dem Mac und im Browser.

Mit den letzten Updates hat Superlist wieder einiges dazu gelernt. So kann man mittlerweile Aufgaben in der Inbox frei sortieren und einfach mit dem Finger an die gewünschte Stelle ziehen. Und neben geteilten Listen wird die Anzahl der Personen angezeigt, die den Aufgaben mitarbeiten dürfen – das steigert die Übersichtlichkeit.

Richtig spannend wird es mit dem heute veröffentlichten Update auf Version 1.7.0: Ab sofort beherrscht Superlist die natürliche Sprache. „Jetzt kannst du einfach ein Fälligkeitsdatum in den Aufgabentitel eingeben und es wird automatisch in das gewünschte Fälligkeitsdatum umgewandelt“, heißt es dazu in der Update-Beschreibung.

Aber was bedeutet das in der Praxis? Beim Erstellen einer neuen Aufgabe fügt man einfach eine Zeit oder eine Datumsangabe mit hinzu, also beispielsweise „Teammeeting tomorrow at 12:00am“.

Auf einen der kommenden Punkte der Roadmap freu eich mich besonders: Superlist soll in andere Sprache übersetzt werden. Bisher ist die App nur auf Englisch verfügbar, das dürfte sich aber mit einem der nächsten Updates ändern. Vermutlich ist dann auch Deutsch mit dabei, immerhin wird die App ja in Berlin entwickelt.