Qi2 Powerbank und klappbares Netzteil heute günstiger kaufen

Eigentlich ist man ja davon ausgegangen, dass Qi2-Zubehör günstiger als MagSafe-Zubehör wird, da die Zertifizierung bei Apple entfällt. Größtenteils ist die neue Technologie aber einfach teuer, wobei man davon ausgehen kann, dass die Preise in den nächsten Jahren fallen, wenn der Markt gesättigt ist. Falls ihr aber unbedingt mit Qi2 schnell aufladen wollt, könnt ihr euch zum Beispiel die Anker MagGo Qi2 Powerbank 10K (Amazon-Link) heute günstiger sichern.

Wir haben die Powerbank mit Qi2 und 10.000 mAh schon ausprobiert und mit dem Rucksack-Akku könnt ihr zum Beispiel ein iPhone 15 Pro bis zu 1,8 Mal aufladen. Die Kombination aus iPhone und Akku ist dick und schwer, allerdings ist ein Standfuß mit dabei, um das iPhone aufzustellen. Da man mit 250 Gramm das iPhone ordentlich beschwert, möchte man sein iPhone mit Powerbank nicht länger als nötig in der Hand halten.

Ein kleines Display zeigt an, wie viel Kapazität noch in der Powerbank vorhanden ist. Via USB-C könnt ihr die Qi2 Powerbank wieder mit Storm versorgen, damit ihr unterwegs nicht auf eine Steckdose angewiesen seid.

Bei Interesse könnt ihr jetzt für 76,49 Euro statt 89,99 Euro zuschlagen. Im Angebot sind alle Farben, darunter Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Rosa.

Angebot 934 Bewertungen Anker MagGo Powerbank, Qi2-zertifiziert 15W MagSafe-kompatibles Ladegerät,... QI2-ZERTIFIZIERTES LADEN: Genieße kabelloses Laden mit 15W Leistung, abgesichert durch die Qi2-Zertifizierung für schnelles, zuverlässiges und...

DOPPELTE LADEGESCHWINDIGKEIT: Erlebe 15W schnelles Wireless-Charging und lade deine Geräte doppelt so schnell*. Dein iPhone 15 Pro erreicht in nur 44...

Netzteil mit klappbarem Stecker ebenfalls im Angebot

US-Netzteile haben einen Vorteil, denn die Pins, die vorne überstehen, lassen sich oftmals einklappen. Das ist bei Netzteilen für den deutschen Markt ziemlich unüblich, doch Anker bietet ein starkes Netzteil mit dieser Technik reduziert an. Ausgestattet mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Port, könnt ihr iPhone, iPad, Mac und Co. mit Storm versorgen.

Die Besonderheit dieser Netzteile ist der klappbare Stecker, damit das Netzteil kompakter wird. Die Pins klappen einfach nach innen und die Abmessungen verringern sich. Man spart zwar nicht super viel Platz ein, so ist die Chance aber höher, dass sich in einer Tasche oder Rucksack weniger verheddert.

Ihr habt die Wahl zwischen einem Anker Prime GaN Netzteil mit 76 Watt und der Variante mit 100 Watt. Wenn ihr vermehrt euer MacBook aufladet, greift gerne zum größeren Netzteil, denn dann gibt es mehr Power, auch dann, wenn man mehrere Geräte gleichzeitig lädt.

Angebot 516 Bewertungen 67W USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 3 Port PPS Schnellladegerät,... SCHNELLLADELEISTUNG FÜR 3 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 2 USB-C Ports und 1 USB-A Anschluss kannst du mühelos dein Handy, Tablet und Notebook...

65W FÜR 2 ANSCHLÜSSE: Ob nur USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination, du erhältst eine effiziente Ladeleistung von 65W.

Angebot 516 Bewertungen 67W USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 3 Port PPS Schnellladegerät,... SCHNELLLADELEISTUNG FÜR 3 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 2 USB-C Ports und 1 USB-A Anschluss kannst du mühelos dein Handy, Tablet und Notebook...

65W FÜR 2 ANSCHLÜSSE: Ob nur USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination, du erhältst eine effiziente Ladeleistung von 65W.