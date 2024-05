Pixelmator Pro 3.6: Praktische Verbesserungen für Masken

Ich bin ja nun nicht der größte Grafik-Experte, daher brauche ich auch ein bisschen Unterstützung von euch, wenn es um die Gestaltung cooler AirTag-Karten geht. Aber wenn ich mal irgendein Bild bearbeiten muss, dann greife ich auf dem Mac zu Pixelmator Pro (App Store-Link), das derzeit für 59,99 Euro verkauft wird.

Quasi monatlich kommen in Pixelmator Pro neue Funktionen hinzu – und das heutige Update auf Version 3.6 finde ich persönlich besonders spannend, denn es bietet schnellere und bequemere Möglichkeiten zum Hinzufügen und Verfeinern von Masken.

Wenn man zuvor ein Bild ausschneiden und die Ecken abrunden wollte, musste man eine neue Ebene mit einer Vektorgrafik erstellen und diese dann mit der Bildebene verknüpfen. Das geht jetzt viel einfacher: Ein Doppelklick auf eine Bildebene reicht aus, um diese in eine Maske zu verwandeln, die daraufhin angepasst, zugeschnitten und in die gewünschte Form verwandelt werden kann.

Zum Verfeinern von Masken befinden sich jetzt alle notwendigen Werkzeuge bequem am unteren Rand des Bildschirms. Die neuen Steuerelemente auf dem Bildschirm werden immer dann angezeigt, wenn eine Maske ausgewählt oder erstellt wird. So lassen sich die Transparenz oder die Weichheit der Kanten schnell anpassen, die Maske invertieren, neue Masken hinzufügen und vieles mehr. Und dank der Unterstützung für mehrere Masken lassen sich so viele Masken wie nötig verwenden, die mithilfe von Mischmodi auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können.