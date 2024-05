Bluesky: Ab sofort auch Direktnachrichten versenden

Das soziale Netzwerk Bluesky Social (App Store-Link) hat sich zusammen mit Mastodon und Threads nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk zu einer Alternative für Kurznachrichten-Fans entwickelt. Nun hat das Entwicklerteam von Bluesky eine weitere neue Funktion für die noch junge Plattform veröffentlicht: Ab sofort ist es möglich, anderen Usern Direktnachrichten zu senden. Im Moment lassen sich nur Textnachrichten verschicken, aber Bluesky arbeitet bereits daran, auch eine Unterstützung für Fotos und Videos hinzuzufügen.

Um eine Direktnachricht zu senden, benötigt es die neueste Bluesky-Version 1.83, die ab sofort im App Store zur Verfügung steht. In der App wählt man das Chat-Symbol am unteren Rand des Bildschirms auf dem iPhone oder klickt auf die Chat-Blase in der Seitenleiste auf dem Desktop. Sobald man einen neuen Chat erstellt hat, sucht man nach dem User, mit dem man sprechen möchte, schreibt die Nachricht und klickt auf Senden. Wichtig zu wissen: DMs bei Bluesky sind noch nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, aber die Plattform plant, dies in Zukunft zu unterstützen.

Bluesky lässt standardmäßig jeden, dem man folgt, Nachrichten senden. Dies lässt sich jedoch ändern, indem man im Einstellungsmenü der Plattform oder vor dem ersten Senden einer Nachricht „Everyone“, „Users I follow“ oder „Noone“ auswählt. Zudem kann auch gewählt werden, ob man Benachrichtigungstöne für Nachrichten aktivieren oder deaktivieren möchte.

Unerwünschte User kann man einfach blockieren

Mit Bluesky könnt ihr auch DMs melden und User aus Nachrichten heraus blockieren. Blockierte Personen können einem keine DMs schicken, aber stummgeschaltete schon. Die Plattform merkt an, dass das Bluesky-Moderationsteam „deine DMs möglicherweise öffnen muss, um breitere Missbrauchsmuster wie Spam oder koordinierte Belästigung zu untersuchen“, aber „der Zugang ist extrem begrenzt und wird intern verfolgt.“

Bluesky hat nach und nach neue Funktionen hinzugefügt, seit es das eigene Einladungssystem im Februar dieses Jahres eingestellt hat. Das Entwickerteam hat damit begonnen, Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Server zu hosten, und hat sogar das eigene Tool zur Inhaltsmoderation quelloffen zur Verfügung gestellt. Zu den weiteren geplanten Funktionen der Roadmap gehören 90-Sekunden-Videos, verbesserte Anti-Belästigungs-Tools, Gruppen-DMs und mehr. Bluesky ist kostenlos für das iPhone im deutschen App Store erhältlich und benötigt neben 39 MB an freiem Speicherplatz auch iOS 13.4 oder neuer auf dem Gerät.