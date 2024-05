What the Car: 21 neue Level mit mehr als einer Stunde Spielspaß

Falls ihr über ein Abonnement für Apple Arcade verfügt und ihr es gerne etwas verrückter mögt, kann ich euch zum Zeitvertreib vor allem zwei Titel empfehlen: Das fast schon legendäre What the Golf und der ebenfalls aberwitzige Nachfolger What the Car (App Store-Link).

Ich habe das Spiel gerade noch einmal neu auf meinem neuen iPad Air installiert und schon nach dem zweiten Level der Einführung war es soweit: Das Entwicklerteam hat mich zum Lachen gebracht.

Falls ihr What the Car schon durchgespielt habt, dann gibt es jetzt gute Nachrichten für euch: Es gibt eine ganz neue Episode mit insgesamt 21 neuen Leveln. Diese sollen für rund eine Stunde Spielspaß sorgen und den Umfang um 15 Prozent erweitern. Außerdem gibt es mit dem Update neue Elemente für den Level-Creator.

Ihr kennt What the Car noch gar nicht?

Du bist ein Auto mit Beinen! Rase durch Hunderte von einzigartigen Levels: springe, fliege mit Jetpacks, klettere auf hohe Gebäude, liefere Pakete aus und mache so ziemlich alles, was du in einem normalen Rennspiel nicht tun kannst. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Erkunde die vielen Inseln, um neue Freunde zu treffen, versteckte Schätze zu finden oder knifflige Rätsel zu lösen (Tipp: Schau hinter die Wasserfälle!)

Es ist wirklich so verrückt, wie es sich anhört. Und die Gestaltung des Spiels ist wirklich grandios. In What the Car macht sogar das Menü mehr Spaß, als so manch anderes Spiel aus dem App Store.