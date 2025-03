Eve Thermo: Neue Generation mit Matter für 51,99 Euro

Das aus meiner persönlichen Sicht schickste smarte Heizkörper-Thermostat mit Matter kommt von Tado. Das leise Tado X bekommt ihr aktuell weiterhin für 49,99 Euro und könnt es prinzipiell ganz ohne Tado-App nutzen. Es gibt aber auch Alternativen, etwa das grundsolide und bewährte Eve Thermo. Das smarte Heizkörper-Thermostat hat Ende 2024 ein Matter-Upgrade erhalten und genau diese Variante bekommt ihr jetzt zum Sonderpreis.

Amazon verkauft das Eve Thermo mit Matter derzeit für 51,99 Euro (Amazon-Link) statt 79,95 Euro. Das ist der bisher niedrigste Preis seit dem Produktstart, nachdem es Anfang Februar ein Angebot für 59,99 Euro gab.

Angebot Eve Thermo (Matter): Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display, Heizkosten sparen,... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von unterwegs steuern.

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit und automatisch pausierend, während gelüftet...

Eve Thermo Control als Steuerung gleich dazu bestellen

Das ist aber noch nicht alles. Auch das Raumkomfort-Set bestehend aus Eve Thermo und der smarten Fernsteuerung Eve Thermo Control ist deutlich reduziert erhältlich, hier könnt ihr sogar noch etwas mehr sparen – der Preis fällt nämlich um 37 Prozent von 159,99 Euro auf nur noch 99,99 Euro (Amazon-Link). Der bisherige Bestpreis für dieses Bundle lag bei Amazon bei 124,95 Euro.

Neben der Steuerung per App oder Siri bekommt ihr mit Eve Thermo Control eine weitere Möglichkeit. Eve Thermo Control ist mit einem Temperatursensor ausgestattet. So kann die gewünschte Raumtemperatur nicht in der Umgebung des Heizkörperventils, sondern im Raum gemessen werden. Gerade wenn doch mal ein Sofa vor dem Heizkörper steht, ist das eine sehr praktische Sache.

Zudem zeigt Eve Thermo Control auf seinem kleinen Display die aktuelle und die gewünschte Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit an. Über zwei kapazitive Tasten kann die Temperatur zudem direkt eingestellt werden. Durch Matter-Bindings können Eve Thermo und Eve Thermo Control direkt und damit ohne proprietäre Technik oder Cloudabhängigkeit miteinander kommunizieren.

Angebot Eve Thermo – Raumkomfort-Set für Räume mit 1 Heizkörper, inkl. 1 Eve Thermo... Warm, dort wo Sie sind: Das Eve Thermo Raumkomfort-Set sorgt ganz automatisch für Ihre Wohlfühltemperatur am bevorzugten Ort im Raum.

Feinjustierung bequem vom Sofa aus: Steuern Sie die Zieltemperatur per App, Siri oder über die Sensortasten direkt an Eve Thermo Control.