SwitchBuddy: Neue Filter helfen beim Finden der besten Games

Neben der PlayStation und der Xbox dürften wohl auch viele bundesdeutsche Haushalte mit einer Nintendo Switch ausgestattet sein. Auch ich bin zu Weihnachten im letzten Jahr unter die Switch-Gamer gegangen und habe mir zum Fest eine Nintendo Switch OLED (Amazon-Link) zugelegt. Wer mehr aus seiner Nintendo-Konsole herausholen möchte, sollte sich die iOS-App SwitchBuddy (App Store-Link) zulegen, die gratis für iPhones und iPads im App Store zur Verfügung steht.

SwitchBuddy ist eine inoffizielle, aber praktische Companion-App für die Nintendo Switch, die vom Entwickler Filip Nemecek veröffentlicht wurde. Zur Installation auf dem iPhone oder iPad sollte man neben iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer auch etwa 23 MB an freiem Speicherplatz bereithalten. Eine deutsche Lokalisierung ist für SwitchBuddy mittlerweile auch vorhanden.

Mit SwitchBuddy lassen sich unter anderem auf der Konsole erstellte Screenshots auf das Apple-Gerät transferieren, sie in einer Galerie einsehen, News aus dem Nintendo Switch-Universum verfolgen, entsprechende Videos ansehen und vieles mehr. Die Nutzung der App ist dabei kostenlos und kommt ohne Werbung aus. Wer individuelle Icons und Themes verwenden sowie unbegrenzt Spiele-Neuveröffentlichungen verfolgen möchte, kann SwitchBuddy+ abonnieren, das 17,99 Euro/Jahr oder einmalig 29,99 Euro kostet, aber rein optional ist.

Entwickler Filip Nemecek hat in den letzten Wochen weiter fleißig an SwitchBuddy gearbeitet und nun ein weiteres Versions-Update auf v3.6.0 im deutschen App Store veröffentlicht. Schon mit der letzten Aktualisierung wurden Daten vom Review-Aggregator OpenCritic integriert, so dass Nutzer und Nutzerinnen der App schnell sehen können, wie gut ein bestimmtes Spiel in den Reviews abgeschnitten hat. Nun wurde in dieser Hinsicht noch einmal vom Entwickler nachgelegt: Version 3.6.0 führt unter anderem Filter beim Durchsuchen großer Spielelisten ein, die es ermöglichen, die Auflistungen zu verfeinern.

Zusätzliche Optionen für die Filterung von Deals

Aufbauend auf der jüngsten OpenCritic-Integration fügt SwitchBuddy Filter beim Durchsuchen großer Spielelisten hinzu. Diese Listen sind durch die Auswahl eines bestimmten Spielmodus (z.B. Multiplayer oder Split-Screen) oder durch die Auswahl eines Genres (z. B. Shooter, Racing, Plattform usw.) verfügbar. Sobald der User eine bestimmte Liste ausgewählt hat, kann diese mit neuen Filtern weiter verfeinert werden. Alle Listen können nach der durchschnittlichen Mindestbewertung auf OpenCritic und nach Spielmodi oder Genres gefiltert werden, abhängig von der ursprünglichen Auswahl. Mit SwitchBuddy ist es jetzt zum Beispiel einfach, von Kritikern gelobte Rennspiele zu finden, die Splitscreen unterstützen, oder die besten verfügbaren Einzelspieler-Shooter-Spiele zu finden.

Im Nintendo eShop gibt es oft über tausend Spiele im Angebot. Mit dem neuen SwitchBuddy-Update ist es ganz einfach, die besten Angebote zu finden. User können die Angebote nach der durchschnittlichen Bewertung, den verfügbaren Spielmodi und Genres filtern und sich nur seltene Angebote anzeigen lassen. Durch die Auswahl seltener Deals zeigt die App nur Spiele an, die selten im Angebot sind, und hebt so Spiele hervor, die nicht oft rabattiert werden. Durch die Nutzung bestehender Sortieroptionen für Deals lassen sich die besten und günstigsten verfügbaren Angebot dank der Kombination aus Durchschnittsbewertung und niedrigstem Preis leicht finden. Die Filterung von Deals erfordert SwitchBuddy+.

SwitchBuddy ist ein wirklich nützliches Helferlein für die Nintendo Switch und bietet viele praktische Informationen und Features für die Spielkonsole. Solltet ihr also auch eine Nintendo Switch euer Eigen nennen, empfiehlt sich der Download von SwitchBuddy auf jeden Fall. Nicht ohne Grund wird die App im deutschen App Store mit sehr guten 4,6 Sternen bewertet.