High-End-Gaming auf dem Mac: Apple liefert Hinweise in neuem Interview

Immer wieder werden Fragen in den Raum gestellt, welche Pläne Apple im Gaming-Bereich verfolgt. Vor allem beim Gaming auf dem Mac hat man in diesem Jahr einige Schritte vorangetrieben und so unter anderem das Premium-Spiel Resident Evil 4 für macOS und iOS veröffentlicht – weitere Top-Titel sollen in Zukunft folgen.

In einem neuen Interview mit Raymond Wong von Inverse gibt es nun einen ausführlichen Überblick über Apples zunehmenden Vorstoß in Richtung High-End-Spiele auf dem Mac. Der Artikel enthält Kommentare der beiden Apple Marketing-Manager Gordon Keppel und Leland Martin.

Einer der wichtigsten Gründe für die Verbesserung der Spiele auf dem Mac in den letzten Jahren ist der Wechsel von Intel- zu Apple Silicon-Prozessoren. Dieser führte dazu, dass MacBooks eine branchenführende Leistung pro Watt bieten. Darüber hinaus sind die neuesten M3-, M3 Pro- und M3 Max-Chips für den Mac mit hardwarebeschleunigtem Raytracing und Mesh-Shading für ein verbessertes Grafik-Rendering ausgestattet, was insbesondere für High-End-AAA-Spiele von Vorteil ist.

„Jetzt kann jeder Mac, der mit Apple Silicon ausgeliefert wird, AAA-Spiele auf fantastische Weise spielen“, berichtet Gordon Keppel gegenüber Inverse. „Apple Silicon hat unsere Mainstream-Systeme verändert, die mit M1, M2 und jetzt mit M3 einen enormen Schub in Sachen Grafik erhalten haben.“ Der Wechsel zu Apple Silicon-Chips führe auch dazu, dass der Mac über dieselbe zugrunde liegende Hardware-Architektur verfügt wie das iPhone und das iPad, was den Entwicklungsprozess vereinfacht. Leland Martin berichtet:

„Wenn man sich die Mac-Produktpalette vor ein paar Jahren ansieht, gab es eine Mischung aus integrierten und diskreten GPUs. Das kann bei der Entwicklung von Spielen für zusätzliche Komplexität sorgen. Denn man muss mehrere verschiedene Hardware-Permutationen berücksichtigen. Heute haben wir dies mit Apple Silicon-Chips praktisch vollständig eliminiert und eine einheitliche Spieleplattform für iPhone, iPad und Mac geschaffen. Sobald ein Spiel für eine Plattform entwickelt wurde, ist es ein unkomplizierter Prozess, es auf die anderen beiden zu übertragen. Wir sehen das bei Spielen wie Resident Evil Village, das zuerst [auf dem Mac] und dann auf dem iPhone und iPad veröffentlicht wurde.“

Windows-Titel können leichter auf den Mac portiert werden

Auch auf der Softwareseite hat Apple Verbesserungen für Spiele vorgenommen: macOS Sonoma bietet einen neuen Spiele-Modus, der die Prozessor- und Grafikleistung für Spiele vorübergehend priorisiert. Der Spiele-Modus senkt auch die Audio-Latenz der AirPods und reduziert die Eingabe-Latenz bei beliebten Spiele-Controllern von Drittanbietern durch Verdoppelung der Bluetooth-Abtastrate.

Zu Beginn dieses Jahres hat Apple darüber hinaus ein neues Toolkit veröffentlicht, das es Entwicklerteams von Spielen erleichtert, Windows-Titel auf den Mac zu portieren. Das Toolkit bietet eine Emulationsumgebung, die es ermöglicht, bestehende, nicht modifizierte Windows-Spiele auf dem Mac auszuführen und schnell zu beurteilen, wie gut das Spiel auf macOS laufen könnte, bevor man Code schreibt. Dazu erklärt Leland Martin:

„Wir haben definitiv Interesse von Entwicklern und Publishern wie Kojima Productions und Annapurna Interactive Games daran gesehen, wie sie die Vorteile beider Teile des Game Porting Toolkit nutzen können. Wenn man das Toolkit herunterlädt, besteht es eigentlich aus zwei Teilen. Da ist zum einen die Emulationsumgebung, die bei der Demonstration des heutigen Spiels geholfen hat – man kann ein bestehendes Windows-Spiel einfügen und sehen, wie gut es auf dem Mac laufen könnte. Der zweite Teil ist der Metal-Shader-Konverter, der den Entwicklern hilft, ihren zehntausenden von Shader-Code in Metal zu konvertieren. Und sie haben gelobt, wie unglaublich nützlich das ist und wie viel Zeit sie dadurch in ihrer Entwicklungszeit sparen konnten.“

In diesem Jahr wurden bereits mehrere hochkarätige Spiele für den Mac veröffentlicht, darunter das bereits erwähnte Remake von Resident Evil 4, aber auch Resident Evil Village, Stray und Baldur’s Gate 3. Death Stranding Director’s Cut und Assassin’s Creed Mirage werden voraussichtlich nächstes Jahr ebenfalls für den Mac erscheinen. Das vollständige Interview bei Inverse lässt sich hier einsehen und ist vor allem für Mac-Gaming-Fans eine spannende Lektüre.