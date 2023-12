Fabians App des Jahres: Tot, mein kleiner Notizzettel

Ich habe vor einigen Monaten ja eine einfache und schnell zu bedienende Notiz-App gesucht, die sich in der Menüleiste meines Macs einnisten und am besten noch mit einem iCloud-Sync ausgestattet ist, so dass meine Notizen über meine drei Macs hinweg synchron gehalten werden. Und ich bin tatsächlich fündig geworden: Tot (App Store-Link) ist mittlerweile die Anwendung meiner Wahl.

Und es gibt sogar eine besonders gute Nachricht für euch: Tot für den Mac ist komplett kostenlos. Ihr müsst den Download aus dem Mac App Store nicht bezahlen und auch danach gibt es keine In-App-Käufe, keine Abos und keine Werbung. Das ist schon eine Wucht.

Tot kann als eigenständiges Fenster genutzt oder eben an die Menüleiste geheftet werden, dort ist die App bei mir Zuhause. Insgesamt bekommt man Schnellzugriff auf sieben verschiedenfarbige Notizzettel, die man nach Lust und Laune mit Inhalten füllen kann. Sogar kleine Todo-Liste zum Abhaken sind möglich. Dabei ist Tot ziemlich minimalistisch gehalten, aber genau so etwas habe ich ja gesucht.

Der Sync über die iCloud und der Datenabgleich zwischen verschiedenen Macs funktioniert wunderbar. Änderungen werden zuverlässig auf die anderen Geräte übertragen, hier gibt es gar nichts zu meckern.

Tot für iPhone und iPad ist leider sehr teuer

Da ich mit der Mac-App sehr zufrieden war, habe ich mir kurze Zeit später auch Tot Pocket (App Store-Link) für iPhone und iPad gekauft. Das hat mich schon etwas Überwindung gekostet, denn mit einem Preis von 22,99 Euro ist die Universal-App definitiv zu teuer. Da muss ich auch gar nicht um den heißen Brei herum reden.

Tot Pocket sieht auf dem iPhone und iPad genau so gut aus, wie auf dem Mac. Und auch hier ist ein iCloud-Sync mit dabei. Ich nutze die App auf dem iPhone, um Ideen für die Arbeit direkt notieren zu können – und sie später auf dem Mac direkt wieder sehen zu können.