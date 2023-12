Marlenes App des Jahres: Flora Incognita, die Pflanzen-Erkennungs-App fürs iPhone

Gestern und vorgestern habe ich euch schon mein Spiel und mein Zubehör des Jahres vorgestellt. In beiden Kategorieren konnte ich schnell den jeweiligen Gewinner küren. Die App auszuwählen, an die ich den Titel „App des Jahres“ vergeben möchte, war deutlich schwerer. Denn es gab einige Apps, die mich ich in diesem Jahr überzeugt haben. Auf dem iPhone hat mir besonders die Pflanzen-Erkennungs-App „Flora Incognita“ (App-Store-Link) gefallen, wobei auch die Wetter-App meteoblue (App-Store-Link) ein Anwärter auf den Titel war.

Wenn ich spazieren gehe oder mit meiner Tochter im Wald unterwegs bin, schauen wir uns häufig die Pflanzen am Wegesrand an. Nicht immer kann ich allerdings die Frage beantworten, um welches Gewächs es sich bei einem unserer Funde handelt. Eine Zeit lang habe ich die Tools von Apple und Google Photos genutzt, um die jeweiligen Pflanzen zu bestimmen, was zumeist auch gut geklappt hat.

Seit ich Ende März für appgefahren einen Beitrag über ein Update von Flora Incognita schreiben durfte, bin ich auf diese praktische App aus deutscher Entwicklung umgeschwenkt und nutze sie seither recht rege. Die kostenlose Anwendung verrät euch viele Details zu den einzelnen Pflanzen, wie etwa Name, Gattung und Verwendungszweck, und speichert eure Funde in eurem Profil. Außerdem gibt die App im Erkennungsprozess eine Trefferquote an, die euch verrät, mit welcher Wahrscheinlichkeit das vorgeschlagene Ergebnis auch das richtige ist.

Allen, die sich für Pflanzen interessieren und gerne mehr über die Gewäsche am Wegesrand erfahren wollen, kann ich Flora Incognita sehr empfehlen.

Meteoblue und Pixelmator Pro überzeugten ebenfalls

Fürs iPhone hat mich aber auch die Wetter-App meteoblue (App-Store-Link) begeistert, die ich euch im August vorgestellt habe. Ich nutze die praktische Anwendung nach wie vor als Alternative zu Apples Wetter-App, weil mich vor allem die Genauigkeit der Vorhersagen überzeugt hat.

Meine Mac-App des Jahres

Meine „Mac-App des Jahres“ ist definitiv Pixelmator Pro (App-Store-Link). Die Bildbearbeitungs- und Layout-App habe ich mir im Rahmen des diesjährigen Black-Friday-Angebots zugelegt und lerne die leistungsstarke Anwendung gerade noch kennen. Trotzdem kann ich bereits sagen, dass mich die App durch ihr nutzerfreundliches Design, ihren Preis und, damit verbunden, auch durch ihren Leistungsumfang überzeugt hat. Wer eine App sucht, mit der er oder sie sowohl Bilder bearbeiten als auch Layouts erstellen oder Illustrationen anfertigen kann, der kann sich Pixelmator Pro definitiv einmal anschauen.