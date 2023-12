Ooono 2: Neuer Radarwarner mit CarPlay-Abo jetzt in Deutschland verfügbar

Der kleine Verkehrswarner Ooono Co-Driver No1 erfreut sich im deutschen Onlinehandel großer Beliebtheit. Der Hersteller beschreibt sein Gadget, das nichts weiter als ein kleines Bluetooth-Modul mit einem integrierten Alarm ist und im Cockpit des Autos montiert werden kann, mit den Worten: „Warnung vor tausenden Blitzern und Gefahrenstellen in Europa, Dank der großen Ooono Community und Blitzer.de – einem der größten Netzwerke der Welt. Keine Abo-Gebühren oder App-Kosten.“

Das Problem: Der Ooono Co-Driver No1 darf gar nicht aktiv im Auto verwendet werden. Die Nutzung eines Blitzerwarners, darunter auch Apps wie blitzer.de Pro oder eben ein Gadget wie das von Ooono, verstößt in Deutschland gegen die Straßenverkehrsordnung und begeht eine Ordnungswidrigkeit. Wer damit in einer Kontrolle erwischt wird, hat ein Bußgeld von 75 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg zu erwarten. Gleiches gilt auch in fast allen anderen europäischen Ländern, dort fallen die Strafen meist deutlich höher aus. In Luxemburg droht eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro oder eine Haftstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr, das Gerät wird zudem eingezogen – ähnliches gilt auch in der Schweiz.

Nichtsdestotrotz scheint das Gadget in Deutschland in vielen Cockpits installiert zu sein: Allein bei Amazon gibt es über 41.000 Bewertungen für den Ooono Co-Driver No1. Nun hat der dänische Hersteller die bereits im September dieses Jahres angekündigte zweite Generation des Blitzerwarners auch in Deutschland verfügbar gemacht. Der Ooono Co-Driver No2 lässt sich ab sofort zum Preis von 79,95 Euro bei Amazon inklusive einer Prime-Versandoption für den nächsten Werktag bestellen.

Das sind laut Hersteller die Features des Ooono Co-Driver No2:

Warnung vor tausenden Blitzern in ganz Europa: Dank der Ooono-Community und Blitzer.de, einem der größten Netzwerke weltweit, bist du immer auf dem Laufenden, keine Abo-Gebühren oder App-Kosten.

Automatische Aktivierung und LED-Warnungen: Schaltet sich ein, sobald du dein Handy bei Dir hast und der Wagen sich bewegt. Mit LED-Lichtring für visuelle Alarme, ohne die App aktivieren zu müssen.

Echtzeit-Warnungen mit Apple CarPlay und Android Auto: Dein Co-Driver für akustische und visuelle Signale in Echtzeit. Kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto. Einfache Nutzung für die ganze Familie.

Wiederaufladbar und immer einsatzbereit: Nie mehr eine leere Batterie bedeutet nie mehr verpasste Warnungen. Du kannst unseren Co-Driver No2 problemlos über dein Auto aufladen, dank des mitgelieferten USB-C-Ladekabels.

Wer die CarPlay-Integration vom Ooono Co-Driver No2 nutzen möchte, ist auf ein Abo-Modell des Herstellers angewiesen. Nach Ablauf des Gratis-Jahres soll das CarPlay-Abo dann 12 Euro pro Jahr kosten. Für die Nutzung des Ooono 2 samt CarPlay wird mindestens iOS 16 oder neuer vorausgesetzt.

Gleichzeitig liefert der Hersteller auch einen Sicherheitshinweis mit: „Der Ooono Co-Driver soll deine Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Bitte achte auf die geltenden Verkehrsregeln und Bestimmungen der StVO. Die Nutzung von Gefahrenwarnern erfolgt auf eigene Verantwortung.“ Grundsätzlich dürft ihr ein solches Gadget in Deutschland also nicht verwenden…