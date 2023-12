Sensor und Fenstergriff mit Matter-Unterstützung von Siegenia

Der Hersteller Siegenia startet aktuell mit zwei neuen Matter-Produkten durch, bei denen sich alles um Fenster dreht. Zum Nachrüsten gibt es ab sofort einen smarten Sensor, der im Fensterrahmen versteckt wird. Zudem gibt es einen smarten Fenstergriff, bei dem es noch zusätzliche Funktionen gibt. Beide Produkte sind mit Matter kompatibel und nutzen das Thread-Protokoll.

Wir legen einfach mal mit dem smarten Sensor von Siegania los, denn dieser ist mit einem Preis von 39,90 Euro (Amazon-Link) und der einfachen Installation sicherlich für viele Nutzerinnen und Nutzer interessant. Der Sensor ist so flach, dass er im Rahmen montiert werden kann. Die Verschlussstellung des Fensters wird dabei anhand der Beschlagposition erkannt.

Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Sensor unter anderem eine CR2032-Batterie zur Stromversorgung und weiteres Zubehör wie Steckzapfen, Magnet und Klebepads. Wie genau die Installation läuft, werden wir euch auf jeden Fall noch genauer erklären, denn wir haben uns einen Sensor bestellt. Hier scheint allerdings noch etwas Geduld gefragt, bei Amazon wird die Lieferzeit mit drei bis sieben Monaten angegeben. Es würde mich aber wundern, wenn es wirklich so lange dauert.

SIEGENIA Smarter Sensor - verdeckt liegender Fenstersensor - Matter kompatibel

Sensor für Öffnungs- & Verschlussüberwachung mit Fernzugriff, individuell einstellbaren Smart-Home Szenarien

Direkt ab Lager verfügbar ist der smarte Fenstergriff von Siegenia, auch er wird per Matter over Thread in euer Smart Home und damit auch in die HomeKit-Installation eingebunden. Verfügbar ist der Fenstergriff für 89,90 Euro (Amazon-Link) in den Farben Weiß und Schwarz, leider nicht in Silber oder Grau.

Auch der Fenstergriff kann erkennen, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist, zudem können geschlossene Fenster noch komplett verriegelt werden – ganz ohne Schlüssel, wie es sonst der Fall ist. Ebenso sind dank Matter genau wie beim smarten Sensor auch mit dem Fenstergriff Automationen möglich, so dass beispielsweise die Heizkörper ausgestellt werden, sobald man ein Fenster öffnet.