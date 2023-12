Mels Spiel des Jahres: Wylde Flowers, die entspannte Lebenssimulation

Wie in jedem Jahr stellt die appgefahren-Redaktion die persönlichen Favoriten des Jahres in den Kategorien Apps, Zubehör und Spiele vor. In letzterem Bereich habe ich viel Freude am gemütlichen Simulations-Game Wylde Flowers (App Store-Link) gefunden.

Wylde Flowers lässt sich im Rahmen von Apple Arcade aus dem App Store herunterladen und auf iPhones, iPads, den Mac und dem Apple TV installieren. Wer das Spiel nicht bei Apple Arcade beziehen möchte, findet auch noch Versionen bei Steam sowie für die Nintendo Switch im Nintendo eShop für jeweils aktuell reduzierte 17 Euro. Bei Apple Arcade benötigt man etwa 3,1 GB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder macOS 12.0 zur Installation. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

Farm erweitern und Freundschaften schließen

Das australische Entwicklerteam von Studio Drydock beschreibt Wylde Flowers als „lockere Lebens- und Farmsimulation mit Hexenmagie“. Als Protagonistin Tara lässt man sich in einem kleinen Inseldorf namens Fairhaven nieder, in dem ihre kränkliche Großmutter Hazel auf einer kleinen Farm lebt, und greift ihr unter die Arme. Es gilt, nicht nur die verschiedenen Bewohner und Bewohnerinnen des Ortes kennenzulernen und möglicherweise auch Freundschaften zu schließen, sondern vor allem das tägliche Brot zu verdienen, indem auf der Farm Gemüse und Obst angebaut, geerntet und verkauft wird.

Die Wylde-Familienfarm lässt sich im Spielverlauf er- und ausweiten, neue Gemüse- und Obstsorten anpflanzen und auch Tiere halten. Zwischendurch gibt es Aufgaben zu erledigen, die Insel und ihre Umgebung mit Stränden und Wäldern zu erkunden – und sogar bei Nacht magische Fähigkeiten zu entdecken und Magie auszuüben. Schon bald kann man von einem Zauberstab und Besen Gebrauch machen, um die Arbeit auf der Farm zu unterstützen, sich zu verwandeln oder auch das Wetter zu verändern.

Fairhaven: Kein Stress, keine Hektik

Dabei geht es jederzeit entspannt zu: Das Dorfleben in Fairhaven ist alles andere als stressig, für ein kleines Pläuschchen mit den Nachbarn und Ladenbesitzerinnen oder eine Angelsession am großen Teich im Wald ist immer Zeit. Vielleicht ist es gerade das, was Wylde Flowers als Simulation so interessant macht: In unserem häufig hektischen und stressigen Alltag erfährt man hier ein völlig entspanntes Leben in einem kleinen Inseldorf voller Harmonie, Zauberkräften und Freundschaften. Ein wenig erinnerte mich das Gameplay daher auch an das beliebte Spiel für die Nintendo Switch, „Animal Crossing: New Horizons“.

Ein großer Pluspunkt von Apple Arcade-Spielen kommt auch bei Wylde Flowers zum tragen: Das Spiel kann nicht nur auf dem iPhone oder iPad, sondern auch auf den größeren Screens des Macs oder dem Apple TV absolviert werden. Dazu noch den passenden Game-Controller wie den SteelSeries Nimbus oder das DualShock-Gamepad der PlayStation verbunden, und schon kommt echtes Konsolen-Feeling auf. Ich jedenfalls freue mich über gelegentliche Besuche im gemütlichen Fairhaven und eine umfangreiche Spielzeit, die zwischen 35 und 60 Stunden beträgt. Abschließend findet ihr noch den Launch Trailer zum Spiel mit weiteren audio-visuellen Eindrücken.