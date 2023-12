Govee startet Sternenhimmel-Projektor für über 100 Euro

Manchmal gibt es Produkte, bei denen man nicht so genau weiß, ob man so etwas jemals haben möchte. Beim neuen Sternenhimmel-Projektor von Govee trifft das zumindest bei mir zu – aber vielleicht seht ihr die Sache ja anders? Daher will ich zumindest einen kleinen Hinweis auf das neue Gadget loswerden.

Der Govee Sternenhimmel-Projektor ist ab sofort bei Amazon zum Preis von 199,99 Euro verfügbar, wobei es aktuell einen 60 Euro Coupon direkt auf der Startseite gibt. Ihr zahlt derzeit also „nur“ 139,99 Euro (Amazon-Link). Aber was genau bekommt ihr dafür?

Der Sternenhimmel-Projektor kann mit acht austauschbaren Discs bestückt werdend die verschiedene Himmelsobjekte und Szenen an eure Decke werfen können. Dazu gibt es 38 verschiedene Szenen und zwei Bewegungsmodi. Was genau es damit auf sich hat, kann ich euch leider auch nach einem Blick auf das Produktvideo nicht genau sagen.

Was ich aber sagen kann: Der Sternenhimmel-Projektor von Govee verfügt über einen integrierten Lautsprecher, mit dem 37 verschiedene Arten von weißem Rauschen abgespielt werden können. Das sind beruhigende Melodien, die euch hoffentlich den Alltag und Stress vergessen lassen.

Zudem gibt es eine Anbindung an Google Assistant und Amazon Alexa, mit der man den Projektor an- und ausschalten kann. Etwas mehr Funktionen gibt es in der App von Govee, hier stehen unter anderem eine Timer-, Weck- und Schlaffunktion zur Auswahl.

Und wer weiß? Vielleicht bekomme ich ja demnächst doch die Gelegenheit, den Sternenhimmel-Projektor mal auszuprobieren. Ob das wirklich so spektakulär aussieht, wie die Produktfotos vermuten lassen?