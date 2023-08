Meteoblue: Wetter-App mit Hitzekarte und Schönwettersuche

Wem Apples Wetter-App schon zu oft daneben lag (willkommen im Club), mag sich vielleicht die Alternative Meteoblue (App-Store-Link) ansehen. Die App liefert zuverlässige Wetterdaten – natürlich so zuverlässig wie Wetterdaten eben sein können – und hat unter anderem eine Hitzekarte und eine Schönwettersuche im Angebot.

Apples Wetter-App habe ich ja schon innerlich lange abgeschworen. Ich halte es inzwischen mit der simplen Blick-aus-dem-Fenster-Methode, wenn ich wissen will, wie das Wetter ist und sich entwickeln könnte. Meine Trefferquote der korrekten Vorhersagen ist gar nicht schlecht.

Wer es gerne genauer hätte, für den dürfte Meteoblue etwas sein. Die App überzeugt zwar nicht unbedingt durch ein schickes oder nutzerfreundliches Design, aber die Wetterdaten sind wesentlich zuverlässiger als die in Apples hauseigener App.

Für die ortsbezogene Vorhersage verwendet die App euren Standort und zeigt euch dann in einer ersten Übersicht das aktuelle Wetter und die Vorhersage für die nächsten sechs Tage an. Über die Suche könnt ihr weitere Orte finden und auch zu euren Favoriten hinzufügen. Allerdings könnt ihr in der Übersicht nicht einfach per Swipe zwischen den Orten hin- und herwechseln, was etwas umständlich ist.

Die Tagesvorhersage könnt ihr euch entweder im Drei-Stunden- oder im einstündigen Rhythmus anzeigen lassen. Dargestellt sind neben der Temperatur auch die Windgeschwindigkeit, das Regenrisiko und der allgemeine Trend (sonnig, bewölkt, regnerisch etc.). Auch den UV-Index seht ihr auf der Detailseite, zudem gibt es sogar eine Hitzekarte, die die Temperatur auf zehn Meter genau angegeben soll.

Praktisch finde ich die Funktion „Radar“, die schlicht ein Regenradar ist und euch somit über bevorstehende Regenfälle informiert. Wer gern der Sonne entgegen fährt, kann die Funktion „where2go“ ausprobieren: Dahinter verbirgt sich nämlich eine Schönwettersuche, die euch das sonnigste Wetter in einem von euch definierten Radius ausgibt. Anhand der „Meteogramme“-Funktion könnt ihr außerdem verschiedene Wettertrends in Grafiken nachverfolgen.

Kostenlos laden und nutzen

Meteoblue könnt ihr kostenfrei im App Store laden und nutzen. Die App finanziert sich über Werbeeinblendungen, die ihr für 2,99 Euro pro Jahr deaktivieren könnt. Kompatibel ist die App mit iPhones und iPads, auf denen mindestens iOS bzw. iPadOS 12 laufen. Alternativ könnt ihr Meteoblue auch auf dem Mac nutzen, wenn ihr macOS 11 oder neuer installiert habt.