USB-C: So schnell ist der Anschluss beim iPhone 15, Mac und iPad

In wenigen Wochen wird Apple das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vorstellen. Die offizielle Einladung steht noch aus und sollte in den nächsten Tagen eintrudeln, gemunkelt wird ja der 12. September. In den letzten Wochen wurde viel über den USB-C Anschluss und dessen Geschwindigkeiten gesprochen. Unter anderem soll Apple bunte und längere USB-C Kabel dem iPhone beilegen, allerdings werden wohl nicht alle Modelle von den schnelleren Geschwindigkeiten profitieren.

Glaubt man den Berichten, soll nur das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max einen schnellen USB 3.2 oder gar einen Thunderbolt Anschluss erhalten. Hier wären 20 beziehungsweise bis zu 40 Gpbs möglich. Große Videos und andere Dateien könnten so per Kabel besonders schnell auf einen Computer transferiert werden.

USB-C im iPhone 15 (erwartet)

iPhone 15 Pro Max : USB 3.2 oder Thunderbolt (Bis zu 20 oder 40 Gbps)

: USB 3.2 oder Thunderbolt (Bis zu 20 oder 40 Gbps) iPhone 15 Pro : USB 3.2 oder Thunderbolt (Bis zu 20 oder 40 Gbps)

: USB 3.2 oder Thunderbolt (Bis zu 20 oder 40 Gbps) iPhone 15 Plus : USB 2.0 (Bis zu 480 Mbps)

: USB 2.0 (Bis zu 480 Mbps) iPhone 15: USB 2.0 (Bis zu 480 Mbps)

Warum Apple das iPhone 15 und iPhone 15 Plus abermals auf USB 2.0 begrenzt, werden wir wohl nicht klären können. Andere Geräte hingegen sind mit besseren USB-C Ports ausgestattet, folgend eine Übersicht: