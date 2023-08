USB-C Anschluss im iPhone 15 könnte Thunderbolt unterstützen

Mit dem iPhone 15 wird Apple nach mehr als 10 Jahren den Lightning Anschluss beerdigen und auf USB-C umstellen. Dass zahlreiches Zubehör nicht mehr kompatibel ist, ist sehr ärgerlich, aber der neue Anschluss bringt auch Vorteile mit sich. Unter anderem ist USB-C deutlich schneller und laut den neusten Erkenntnissen, könnte der neue Anschluss sogar Thunderbolt unterstützen.

Letzte Woche sind erstmals echte Hardwarekomponenten aufgetaucht, die den neuen USB-C Anschluss zeigen. ChargerLAB hat sich die Fotos noch einmal genauer angesehen und festgestellt, dass hier nicht nur USB-C, sondern auch Thunderbolt unterstützt wird. Das soll zumindest ein sogenannter Retimer-Chip beweisen, der üblicherweise bei Thunderbolt eingesetzt wird.

Im iPad Pro kommt Thunderbolt schon zum Einsatz, im iPhone könnte Thunderbolt dafür sorgen, dass Daten per Kabel deutlich schneller übertragen werden können. Der Lightning Anschluss basiert auf USB 2.0 und ist auf 480 Mbit/s beschränkt, herkömmliche USB-C Ports schaffen schon zwischen 5 und 10 Gbit/s. Bei Thunderbolt sind hingegen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s möglich. So können zum Beispiel besonders große Videos in ProRes per Kabel rasant übertragen werden.

Nur für das iPhone 15 Pro?

Bleibt abzuwarten, ob alle iPhone 15-Modelle mit Thunderbolt ausgestattet werden. Beim iPad hat Apple nur dem iPad Pro Thunderbolt spendiert, das iPad Air kommt weiterhin nur mit USB-C 3.1 aus, das iPad 10 sogar nur mit USB-C 2.0. Gut möglich, dass nur die Pro-Modelle von Thunderbolt profitieren werden.