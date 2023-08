Bean: Neuer Client für Reddit-Alternative Lemmy im App Store erschienen

Die Querelen um die Drittanbieter-Sperren und horrende API-Nutzungsgebühren bei Reddit haben in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass viele Reddit-User die Plattform verlassen und sich Alternativen gesucht haben. Im Fediverse gibt es mit der relativ neuen Community kbin und dem schon seit 2019 existierenden Dienst Lemmy gleich zwei Alternativen, die in den letzten Wochen deutlichen Zuwachs verzeichnet haben. Wer sich zu kbin und Lemmy einlesen möchte, findet auch unseren Bericht zum Thema im Blog.

Auch immer mehr Entwickler und Entwicklerinnen entdecken die neuen, aufstrebenden Plattformen für sich. Sowohl für Lemmy als auch für kbin stehen mittlerweile einige TestFlight-Betaversionen von bald erscheinenden Apps zum Download bereit, darunter Mlem für Lemmy oder Artemis für kbin.

Nachdem bereits Anfang Juli Memmy for Lemmy (App Store-Link) eine erste App für die Lemmy-Plattform auch im deutschen App Store gestartet ist, folgt mit Bean for Lemmy (App Store-Link) gleich ein weiterer Kandidat für Lemmy. Die Anwendung ist rund 97 MB groß, erfordert mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät, und lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Die Nutzung mit einem Lemmy-Account ist kostenlos, wer die App weiter personalisieren, mehrere Accounts verwenden und Push-Benachrichtigungen empfangen möchte, kann Bean Pro im Abo ab 1,99 Euro/Monat, 17,99 Euro/Jahr oder als Einmalkauf für 34,99 Euro erwerben. Bean for Lemmy lässt sich bisher in englischer Sprache verwenden.

Entwickler Stephen Radford beschreibt seine frisch im App Store erschienene Lemmy-Anwendung mit den folgenden Worten:

„Bean ist der beste Weg, um Lemmy und das Threadiverse zu erkunden, mit einer wunderschönen Benutzeroberfläche, die für iPhone und iPad entwickelt wurde, und mit einer Reihe von Designs, Anpassungs- und Ansichtsoptionen, aus denen du wählen kannst, wirst du dich mit Bean sofort zu Hause fühlen.“

Nach der Anmeldung bei der eigenen Lemmy-Instanz setzt Bean bei der Navigation auf Gesten, um sich schnell durch Inhalte bewegen zu können. Wischbewegungen erlauben es, Kommentare up- oder downzuvoten, zu kommentieren, Lesezeichen zu setzen oder einen ganzen Kommentar-Thread zu schließen. Wer sich damit nicht anfreunden kann, kann diese Optionen in den Einstellungen deaktivieren und eine Wischgeste über den gesamten Screen aktivieren, um zurückzugehen.

Medienbetrachter und Markdown-Editor integriert

Bean verfügt darüber hinaus über einen integrierten Medienbetrachter, der Bilder, GIFs und Videos anzeigt. Wenn ein Beitrag mehrere Bilder enthält, lässt es sich einfach durch alle Bilder wischen. Das Hochladen von Bildern ist zudem auch vollständig in Lemmys pict-rs-Service integriert, so dass man sich sicher sein kann, dass eigene Bilder sicher auf der jeweiligen Instanz und nicht bei einem Drittanbieterdienst gehostet werden. Bei der Erstellung von neuen Beiträgen oder Kommentaren bietet Bean außerdem einen umfassenden Markdown-Editor.

Auch auf Datenschutz und Privatsphäre wurde bei Bean geachtet: „Um den Datenschutz zu gewährleisten, verbindet sich Bean direkt mit der von dir gewählten Lemmy-Instanz und gibt deinen Authentifizierungs-Token nur dann an unseren Push-Benachrichtigungsserver weiter, wenn du dich für Benachrichtigungen entscheidest“, heißt es von Seiten des Entwicklers.

Aus meiner Sicht ist Bean for Lemmy der bisher vielversprechendste neue Client für die Lemmy-Plattform: Die App macht einen sehr übersichtlichen und aufgeräumten Eindruck und verfügt zudem über zig verschiedene Anpassungs- und Personalisierungs-Möglichkeiten. Schriftarten und -größe, Ansicht des Beitrags-Feeds, App-Icons, Design-Themes, Highlight-Farbe und vieles mehr können individuell eingerichtet werden – für einige der Optionen ist allerdings das Bean Pro-Abo notwendig. Wer aber lediglich einen einzigen Lemmy-Account verwendet und nicht auf Push-Benachrichtigungen angewiesen ist, kommt auch mit der Basisversion von Bean hervorragend zurecht.