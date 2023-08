Mark Gurman: iPad Pro soll 2024 großes Update erhalten

Er macht den Montagmorgen für uns regelmäßig ein wenig spannender: Bloombergs Apple-Experte Mark Gurman hat gestern Nachmittag mal wieder in seine Kristallkugel geblickt und einige Vorhersagen rund um die Apple-Zukunft getroffen. Dieses Mal im Fokus: Das iPad Pro.

Das letzte große Update des iPad Pro liegt nun schon fünf Jahre zurück – es ist also wieder einmal Zeit für etwas frischen Wind. Es könnte sich also einiges tun rund um das Design der Geräte, wobei Apple die derzeitige Aufteilung nicht über den Haufen werfen wird. Das nächste iPad Pro wird es ebenfalls in zwei Varianten geben: Mit 11 und 13 Zoll Display. Letzteres wird einen Hauch größer als der Vorgänger, bei dem das Display 12,9 Zoll groß ist.

Und wo wir gerade beim Display sind: Hier soll Apple liefern. Statt LED- respektive Mini-LED-Technik soll das nächste iPad Pro mit einem OLED-Display ausgestattet sein, dass für eine noch bessere Bildqualität sorgen dürfte. „Die neuen Displays werden schärfer und heller und geben die Farben genauer wieder“, schreibt Gurman. Und an Leistung wird es ebenfalls nicht mangeln: Der M3 Chip soll verbaut sein.

Ebenfalls überarbeitet werden soll das Magic Keyboard. Die Tastatur-Hülle soll so gestaltet sein, dass das iPad Pro noch mehr wie ein Laptop aussieht. Eine weitere Änderung ist das Trackpad, das deutlich größer werden soll.

Noch ist allerdings etwas Geduld gefragt. In diesem Jahr wird das iPad Pro kein Update mehr erhalten, die nächste Generation soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen. „Im Frühling oder im frühen Sommer“, sagt Mark Gurman voraus.