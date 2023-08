Die Top-Themen der Woche: Die IFA ist im Anmarsch

Es ist so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. In der kommenden Woche startet die Internationale Funkausstellung in Berlin und ab Donnerstag erwarten wir eine wahre Flut an Hardware-Neuankündigungen. Natürlich sind wir auch für euch auf der Messe unterwegs und halten Ausschau nach spannenden neuen Gadgets. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euch besonders interessieren würde…

Einige davon haben wir schon in dieser Woche für euch getestet. Beispielsweise den ersten Dyson-Staubsauger mit einem Wischaufsatz. Und falls ihr schon jetzt für den Winter vorsorgen möchtet, könnt ihr unseren Test rund um die Heizkörper-Thermostate von Bosch durchlesen.

Und dann werft doch noch einen Blick auf meine aktuelle Lieblingsbeschäftigung: Finity. Das neue Spiel auf Apple Arcade hat es mir angetan. Einfach und verständlich, aber trotzdem eine echte Herausforderung. Wer Spiele wie Threes mochte, wird bei diesem Arcade-Game nicht enttäuscht.

Neues auf dem Hueblog

Auf unserem Blog rund um Philips Hue dreht sich in dieser Woche alles um die neuen Überwachungskameras, die im Rahmen der IFA vorgestellt werden. Schon jetzt sind Grafiken und erste Bilder aufgetaucht. Schaut also auf jeden Fall mal im Hueblog vorbei.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick