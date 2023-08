Bundesliga-Highlights: Direkt nach Abpfiff oder ab Montag im Netz

Der Ball rollt wieder, auch in der Bundesliga. Aus unserer Sicht ist der erste Spieltag nicht ganz nach Wunsch verlaufen, aber immerhin haben wir Bochumer auch gegen den neuen Tabellenführer gespielt. Das war also alles andere als eine leichte Aufgabe. Falls ihr die Bundesliga-Highlights im Video sehen wollt, ist dafür nicht unbedingt ein Abo für Sky oder DAZN notwendig. Wir zeigen euch, wo ihr die Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga sowie der 2. Bundesliga ansehen könnt.

Die Bundesliga-Highlights im Free-TV

1. Bundesliga: Los geht es am Samstag mit der ARD Sportschau, wo ab 18:30 Uhr die Highlights der Spiele um 15:30 Uhr gezeigt werden. Die Zusammenfassung des Top-Spiels um 18:30 Uhr wird ab 23:00 Uhr im ZDF Sportstudio gezeigt. Am Sonntag zeigt Sport1 am Vormittag die Highlights der Spiele am Freitag und Samstag, die Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele am Sonntag seht ihr abends in den Regional-Programmen der ARD.

2. Bundesliga: Sport1 zeigt das Top-Spiel am Samstagabend um 20:30 Uhr live. Highlights gibt es am Freitagabend auf dem ARD-Sender One sowie am Samstag in der ARD Sportschau und im ZDF Sportstudio. Sport1 zeigt am Sonntag die Höhepunkte aller Partien von Freitag und Samstag.

Bundesliga-Videos direkt nach Abpfiff online ansehen

Wollt ihr nicht bis auf die Sportschau oder das Sportstudio warten, könnt ihr die Highlights der 1. und 2. Bundesliga auch unmittelbar nach Abpfiff im Rahmen von Bild Plus sehen – ganz egal ob am Freitag, Samstag oder Sonntag.

Normalerweise kostet Bild Plus, das natürlich noch einige andere „Vorteile“ bietet, 7,99 Euro pro Monat. Zum Bundesliga-Start bekommt ihr aber ein ganzes Jahr für 19,99 Euro (zum Angebot). Das macht am Ende weit weniger als 1 Euro pro Spieltag – und im Gegenzug 18 Fußball-Clips pro Wochenende.

Bundesliga-Zusammenfassungen auf YouTube anschauen

Sollte der Montag bei euch im Büro eher entspannt starten, könnt ihr die Bundesliga dann auch auf YouTube ansehen. Auf den Kanälen von ARD, ZDF und Sport1 werden die Highlights der 1. und 2. Bundesliga an Montag kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Highlights der 3. Liga seht ihr übrigens auch auf YouTube, zum Beispiel auf dem Kanal von DAZN oder Magenta Sport.

Auch ohne Sky und DAZN gibt es im Fernsehen und Internet also jede Menge Fußball. Zwar nicht live, alle Tore könnt ihr aber problemlos sehen. Im Fall von Bild Plus sogar unmittelbar nach Abpfiff und für einen überschaubaren Preis.