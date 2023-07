Telekom: DAZN, WOW und MagentaSport für 39 Euro monatlich

Wer im Spitzenfußball alle Spiele sehen möchte, muss gleich mehrere Anbieter abonnieren. Und wer zusätzlich noch die 3. Liga sehen möchte, benötigt das nächste Abo. Die Telekom bietet ab Saisaonstart 2023/24 die neue MagentaSport Option an, die WOW Live-Sport, DAZN und MagentaSport in einem Paket für 39 Euro monatlich im Jahresabo bündelt. Der Preis ist nur für das erste Vertragsjahr gültig.

Die „MegaSport Option“ bietet mit WOW Live-Sport alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live, alle Spiele des DFB-Pokals & der Premier League, dazu alle Rennen der Formel 1, Tennis, Golf, NHL, Leichtathletik und vieles mehr. Bei DAZN sehen Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit allen Bundesliga-Spielen am Freitag und Sonntag, nahezu der kompletten UEFA Champions League inkl. Konferenz und den internationalen Top-Ligen und Pokalwettbewerben aus Spanien, Italien, Frankreich und England. Dazu gibt es bei DAZN das breiteste Angebot an Spitzensport abseits des Fußballs, u.a. die NFL, die NBA, Golf mit der DP World Tour oder Kampfsport mit der UFC und die Heimat des Frauensports, mit unter anderem der UEFA Women’s Champions League und der Google Pixel Frauen-Bundesliga, Finetwork Liga F, Arkema D1 im Fußball, der LPGA Tour im Golf oder der EHF Champions League im Handball. Außerdem in der MegaSport Option enthalten sind die 3. Liga, die Formel 1, die deutsche Eishockeyliga PENNY DEL, die NHL, die Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie internationaler Basketball mit EuroLeague und Länderspielen.

Wer sich bis zum 28. September 2023 für die „MegaSport Option“ im Jahresabo entscheidet, zahlt im ersten Vertragsjahr nur 39 Euro pro Monat. Danach kostet die Option 48 Euro pro Monat. Als Nicht-Telekomkunde kosten die Einzelabos bei den verschiedenen Anbietern im ersten Jahr 67,93 Euro zusammen monatlich im Jahresabo.