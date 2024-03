Bayern gegen Rom: Champions League-Spiel bei Prime Video gucken

Der Rekordmeister aus Bayern steckt aktuell in der Krise. In der Bundesliga hat Bayer Leverkusen schon einen komfortablen Vorsprung von 10 Punkten erspielt und in der Champions League sind die Talente des FC Bayerns heute ebenfalls gefragt. Im Hinspiel hat Lazio Rom mit 1:0 gewonnen und wenn die Bayern in der höchsten Spielklasse im Fußball weiterkommen wollen, müssen sie heute das Blatt wenden.

Die Partie FC Bayern München gegen Lazio Rom wird exklusiv von Amazon Prime Video übertragen. Präsentiert wird das Spiel von Sebastian Hellmann und seinen Gästen Miroslav Klose, Matthias Sammer und Josephine Henning. Die Kommentatoren sind mal wieder Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Die Vorberichterstattung startet um 20 Uhr, Anstoß ist dann um 21 Uhr in der Allianz Arena in München. Bleibt abzuwarten, ob der Heimvorteil die Bayern zum Sieg führt.

Champions League bei Prime Video: So schaltet ihr ein

Voraussetzt wird natürlich eine aktive Mitgliedschaft bei Prime Video, wobei ihr den Services auf 30 Tage kostenlos testen könnt. Live-Events können in Webbrowsern und über die Prime Video-App auf mehr als 650 Geräten angesehen werden, einschließlich kompatibler Spielekonsolen (PlayStation und Xbox), Set-Top-Boxen und Mediaplayer (wie Google Chromecast, Roku und Apple TV), Smart TVs, Blu-ray-Player sowie Tablets und Smartphones mit iOS oder Android. Amazon-Geräte wie Fire TV und Fire Tablet unterstützen ebenfalls Live-Sportübertragungen. Wenn auf deinem Gerät kein Live-Sport angezeigt wird, aktualisiere deine App auf die neueste Version.