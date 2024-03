Friday Night Baseball: Ab dem 29. März wieder auf Apple TV+

Apple und die Major League Baseball (MLB) haben angekündigt, dass „Friday Night Baseball“, ein wöchentlicher Doubleheader, während der regulären Saison 2024 immer freitags für alle User mit Apple TV+ Abo verfügbar sein wird. Fans in 60 Ländern und Regionen können über einen Zeitraum von 26 Wochen zwei hochkarätige Spiele ohne lokale Übertragungseinschränkungen genießen.

„Friday Night Baseball“ startet am Eröffnungswochenende der Saison 2024, am Freitag, 29. März, mit einigen der größten Baselball-Stars im Mittelpunkt des Geschehens. Die Übertragung beginnt am Samstag, den 30. März um 1.30 Uhr CET mit Juan Soto, Aaron Judge und der neuen Aufstellung der New York Yankees gegen die Houston Astros. Und ab 3.30 Uhr CET des gleichen Tages treffen Shohei Ohtani, Mookie Betts und die Los Angeles Dodgers auf die St. Louis Cardinals.

Insgesamt 28 Partien bis Ende Juni über Apple TV+

Auch in dieser Saison werden wieder die Talente in den Moderatorenkabinen aus der letzten Saison begrüßt, darunter Wayne Randazzo (Kommentator), Dontrelle Willis (Spielanalyst), Heidi Watney (Reporterin am Spielfeld), Alex Faust (Kommentator), Ryan Spilborghs (Spielanalyst) und Tricia Whitaker (Reporterin am Spielfeldrand). Ted Barrett, Brian Gorman und Dale Scott, alles ehemalige MLB-Schiedsrichter, werden jede Woche die Regeln und Entscheidungen erläutern. Wer über welches Spiel berichtet, wird wöchentlich bekannt gegeben.

Apple informiert in einem eigenen Newsroom-Artikel über alle bisher feststehenden Ansetzungen der „Friday Night Baseball“ im Jahr 2024 auf Apple TV+. Vom Start am 29. März bis zum bisher geplanten 28. Juni wird es insgesamt 28 Partien der Major League Baseball geben. Apple TV+ ist derzeit zum Preis von 9,99 Euro/Monat mit einer siebentägigen kostenlosen Testmöglichkeit buchbar. Bei Kauf und Aktivierung eines qualifizierten Apple-Neugeräts erhält man drei Monate Apple TV+ gratis.