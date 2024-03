Apple erlaubt Epic Games die Rückkehr in den App Store

Es hat schon ein bisschen an eine Zankerei um die Schippe im Sandkasten erinnert: Der Fall Epic Games und Apple ist in dieser Woche in die nächste Runde gegangen, als Apple den Entwickler-Account von Epic Games erst zugelassen und dann wieder deaktiviert hat.

Gestern Abend folgte dann die Kehrtwende von der Kehrtwende, denn Apple hat Epic Games wieder in den App Store gelassen. Gegenüber MacRumors hat Apple das folgende Statement gegeben: „Nach Gesprächen mit Epic hat sich das Unternehmen verpflichtet, die Regeln, einschließlich unserer DMA-Richtlinien, einzuhalten. Infolgedessen wurde Epic Sweden AB die Erlaubnis erteilt, die Entwicklervereinbarung erneut zu unterzeichnen und in das Apple Developer Program aufgenommen.“

Und auch Epic Games hat sich erneut zu der Geschichte geäußert. Auf der hauseigenen Webseite schreibt man:

„Apple hat uns mitgeteilt und gegenüber der Europäischen Kommission zugesagt, dass sie unser Entwicklerkonto wieder einrichten werden. Dies ist ein starkes Signal an die Entwickler, dass die Europäische Kommission schnell handeln wird, um den Digital Markets Act durchzusetzen und die Gatekeeper zur Verantwortung zu ziehen. Wir machen wie geplant weiter, um den Epic Games Store zu eröffnen und Fortnite zurück auf iOS in Europa zu bringen.“

Wir sind gespannt, wann es Fortnite am Ende wieder auf unsere iPhones schaffen wird. Die Weichen scheinen ja nun gestellt zu sein…