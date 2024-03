Die Top-Themen der Woche: Der hat mir die Schippe geklaut

Als hätte es in den letzten Jahren nicht schon genug Stress zwischen Epic Games und Apple gegeben. In dieser Woche ging es dann noch einmal richtig zur Sache, wobei der Zwist zwischen dem iPhone-Hersteller aus Cupertino und dem Entwickler-Studio mittlerweile an einen Streit im Sandkasten erinnert.

„Der hat mir die Schippe weggenommen“, heißt es auf der einen Seite. Und auf der anderen: „Die hat mich aber zuerst mit Sand beworfen.“ Erst hat Apple den Entwickler-Account von Epic Games gekündigt, die sich ja zuvor auf die iPhone-Rückkehr des Spiele-Hits Fortnite in Europa vorbereiten. Epic Games hat sich daraufhin beschwert und mit Rückenwind aus der EU dafür gesorgt, dass Apple einen Rückzieher macht.

Wer jetzt in dieser Sache Recht hat und wer nicht, das ist mir so ziemlich egal. Ich habe aber in den letzten Jahren das Gefühl bekommen, dass sich ohnehin erfolgreiche Firmen besonders gerne zu duellieren scheinen. Selbst Apple und Microsoft oder Apple und Google haben es in der Vergangenheit ja geschafft, an einem Strang zu ziehen. Warum bekommt man das mit Spotify oder Epic Games nicht auch hin? Die Leidtragenden sind ja letztlich wir, die am wenigsten dafür können.

Dieses elendig langanhaltende Hin und Her ging mir in den letzten Wochen jedenfalls ziemlich auf den Geist. Wie sieht es bei euch aus?

