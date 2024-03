WhatsApp speichert Fotos versehentlich doppelt ab

In der WhatsApp-Version 24.5.4 scheint es einen Fehler zu geben, da Fotos aktuell versehentlich doppelt in der Fotos-App gespeichert werden. Ist der automatische Download aktiv, werden die Fotos direkt zweifach in der Fotos-App gesichert. Einen Workaround gibt es aktuell nicht, hier müssen wir wohl auf ein nächstes WhatsApp Update warten.

In Apples Support-Forum haben sich schon einige Nutzer und Nutzerinnen gemeldet, die gleiches Phänomen bemerkt haben. Nachdem mich meine Frau darauf angesprochen hat, habe ich es ebenfalls getestet und konnte gleiches Problem feststellen. Wenn ihr die aktuellste WhatsApp-Version installiert habt, werden Fotos doppelt in der Galerie gespeichert. Wer das nicht möchte, kann derzeit wohl nur den automatischen Download der Fotos deaktivieren.

WhatsApp speichert Fotos doppelt

iOS 17.4 scheint nicht der Auslöser zu sein, da meine Frau noch eine frühere Version installiert hat. Ich bin schon mit iOS 17.4 unterwegs, daher gehe ich davon aus, dass das Problem auf der Seite von WhatsApp liegt. WhatsApp hat den Fehler noch nicht offiziell bestätigt, man kann aber davon ausgehen, dass die Fehlerbehebung mit dem nächsten Update kommt, wenn die Verantwortlichen den Fehler entdecken.

Duplikate in der Fotos-App zusammenführen

Die Fotos-App von Apple bietet die Möglichkeit doppelte Fotos zusammenführen. Öffnet die Fotos-App, wählt Alben aus und scrollt nach unten zu Duplikate. Es kann etwas dauern, bis das iPhone alle neuen Fotos gescannt hat. Wundert euch also nicht, wenn nicht alle Duplikate sofort angezeigt werden. Euer iPhone muss diese erst analysieren und erkennen.