iPhone 16 Pro: Kleine Designänderungen bei den Tasten

Die Webseite 91Mobiles scheint aktuell gute Kontakte zu haben, in den letzten Tagen hat der indische Tech-Blog schon CAD-Dateien für das iPhone SE 4 geleakt. Jetzt geht es mit dem iPhone 16 Pro weiter und die neuen Grafiken verraten ein leicht verändertest Design der Tasten.

Die Zeichnungen für das iPhone 16 Pro weisen auf ein sehr ähnliches Design wie beim iPhone 15 Pro hin. Die Tasten sind hingegen leicht verändert, unter anderem soll die Aktionstaste etwas länger werden, ähnlich wie die Lautstärke-Buttons. Die Gerüchteküche scheint sich aber uneinig zu sein, denn MacRumors berichtet, dass Apple solch ein Design zwar getestet, aber wieder verworfen hat. Die völlig neue Aufnahmetaste befindet sich auf der Seite der Standby-Taste und schließt laut den Grafiken vollständig mit dem Geräterahmen ab.

Design des iPhone 16 Pro

Schon im Januar hatte MacRumors auf die neue Aufnahmetaste aufmerksam gemacht, die kapazitiv funktionieren soll. Es handelt sich also nicht um eine mechanische Taste, die gedrückt werden muss. Das iPhone quittiert einen Druck mit einer Vibration und gaukelt so einen Klick vor.

Die wichtigste Änderung am Design des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max wird Gerüchten zufolge ein größeres Display sein, das von 6,1 auf 6,3 Zoll beziehungsweise von 6,7 auf 6,9 Zoll wächst. Nach einem signifikanten Redesign mit dem Wechsel zu einem Titanrahmen und abgerundeten Kanten beim iPhone 15 Pro im letzten Jahr wird erwartet, dass sich am Aussehen der neuen Geräte in diesem Jahr nur wenig ändern wird. Das iPhone 16 wird voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommen.

Foto 1: concept_central/X.