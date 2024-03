HomePod: Siri ohne „Hey“ verwenden, so gehts

Mit iOS 17.4 hat Apple Siri auch hierzulande eine neue Option spendiert, damit die smarte Sprachassistent auch auf „Siri“ hört. Bisher reagierte Siri ja nur auf den Zuruf „Hey Siri“ und hat dann eure Aufgaben und Fragen entgegenommen. Seit dem Update könnt ihr nicht nur iPhone und iPad auf „Siri“ umstellen, sondern auch den HomePod.

Siri ohne „Hey“ auf dem HomePod

In den Einstellungen des HomePods gibt es die Möglichkeit „Hey Siri“ oder „Siri“ und „Hey Siri“ zu verwenden. Demnach reagiert Siri weiterhin auf die altbekannte Phrase, springt aber auch immer dann an, wenn der Satz nur mit „Siri“ beginnt. Demnach sind Zurufe wir „Siri, schalte das Licht aus.“, „Siri, Heizung auf 20 Grad.“, „Siri, wie wird das Wetter heute?“ möglich. Prüft, ob ihr folgende Option aktiviert habt.

Home-App öffnen → Drei-Punkte-Menü → Einstellungen des Zuhauses → Auf „Siri“ oder „Hey Siri“ achten aktivieren

Was nach einer kleiner Änderungen aussieht, hat Apple viel Arbeit gekostet, da die Umstellung im Hintergrund einiges an Know-How benötigt. Ich muss mich erst umgewöhnen, da ich „Hey Siri“ so lange verwendet habe, dass es mir schwer fällt, nur „Siri“ zu sagen. Mit der Änderung gleicht Apple sich den anderen Sprachassistenten an, die zum Beispiel nur mit Alexa oder Google angesprochen werden.

Auch für Apple Watch und Mac

Siri ohne „Hey“ funktioniert auch auf der Apple Watch und auf dem Mac. Stellt sicher, dass ihr dafür watchOS 10.4 und macOS 14.4 installiert habt. Im Selbsttest hat sowohl „Siri“ als auch „Hey Siri“ bei mir gleichermaßen gut funktioniert.

HomePod mini 104,99 EUR bei MediaMarkt kaufen