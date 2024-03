BildPlus mit Bundesliga-Highlights für 1,67 Euro pro Monat

Über die Bild kann man ja sagen was man will, aber in einer Hinsicht kann dem Online-Portal niemand das Wasser reichen: Ihr bekommt kurz nach Abpfiff tolle Highlight-Videos der 1. und 2. Bundesliga. Quasi „Alle Spiele – alle Tore“ zum selbst Zusammenstellen.

Nach der Länderspiel-Pause geht die Bundesliga ja jetzt in die heiße Phase. Schafft es Leverkusen tatsächlich, die Bayern zu schlagen? Wer sicher sich die Plätze in Europa und wer steigt ab? Nicht weniger spannend ist der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga, hier setzt der Hamburger SV ja alles daran, wieder den Relegationsplatz zu erreichen.

BildPlus kostet im ersten Jahr nur 19,99 Euro

Das BildPlus Jahresabo kostet normalerweise 79,99 Euro pro Jahr. Im Rahmen einer Oster-Aktion könnt ihr es schon für 19,99 Euro (zum Angebot) kaufen. Nach Ablauf des Jahres könnt ihr monatlich kündigen, das Abo würde sich dann für 7,99 Euro pro Monat verlängern – ein Preis, den ich ehrlicherweise für die Bundesliga-Videos nicht bezahlen würde. Für 1,67 Euro pro Monat kann man aber sicher nicht meckern.

Darüber hinaus bietet euch das BildPlus-Abo ja noch einige weitere Vorteile, sollten diese für euch interessant sein. Es gibt kompletten Zugang zu allen Artikeln und News auf Bild.de, außerdem kann man auf Video-Dokumentationen und Gewinnspiele zugreifen. Und jetzt Feuer frei für eure Kommentare – bleibt aber bitte sachlich.