Anker Nebula Mars 3 und Mars 3 Air: Outdoor- und Einsteiger-Beamer für alle Fälle

Tragbare Beamer können vor allem im Urlaub, beim Camping, oder auch für einen Filmabend im Garten in lauen Sommernächten einen echten Mehrwert bieten. Während es dezidierte Geräte gibt, die sich mit ihrer Leistung und Bildauflösung eher an eine stationäre Nutzung im heimischen Wohnzimmer richten, sind die kompakteren und oftmals auch mit eigenem Akku ausgestatteten Beamer der Einstiegs- und Mittelklasse für die oben erwähnten Situationen passender.

Nebula, eine Tochterfirma von Anker, ist schon seit einiger Zeit mit einem großen Portfolio an Beamern in allen Preis- und Leistungsklassen vertreten. In der Vergangenheit hatten wir uns bereits mehrere Geräte von Nebula ansehen. Nun folgen mit dem Anker Nebula Mars 3, einem Outdoor-Beamer mit 1.000 ANSI Lumen und bis zu 200 Zoll Bildschirmgröße, sowie dem erst kürzlich vorgestellen Einstiegsmodell Anker Nebula Mars 3 Air, der erstmals über ein Google TV-Betriebssystem sowie 400 ANSI Lumen maximale Helligkeit verfügt, zwei weitere Modelle, die sich vielfältig und flexibel einsetzen lassen.

Nebula Mars 3: Wasserdicht nach IPX3

Den Anfang macht der explizit als „ultrarobuster Outdoor-Beamer mit 5 Stunden Spielzeit“ beschriebene Anker Nebula Mars 3. Zu den Features gehört ein für für viele Beamer klassisches Android TV 11.0-System, bis zu 1.000 ANSI Lumen Helligkeit, eine maximale Projektionsfläche von 200 Zoll, eine 1080p-Auflösung, 40 Watt-Lautsprecher mit Dolby Digital Plus, KI-basierte Bildoptimierung und -ausrichtung, sowie ein integrierter 185Wh-Akku, der laut Hersteller bis zu 5 Stunden auch ohne Stromversorgung durchhalten soll.

Um für den Einsatz im Freien bestmöglich gerüstet zu sein, bietet der Nebula Mars 3 eine IPX3-Wasserbeständigkeit sowie Sturz- und Staubschutz, eine herunterschiebbare Objektivabdeckung, eine optionale Campinglampe auf der Rückseite, per Gummilippe geschützte Anschlüsse, einen Tragegriff, einen ausfahrbaren Ständer zur Ausrichtung des Betrachtungswinkels sowie Bedienelemente auf der Oberseite des Geräts. Zudem kann der Nebula Mars 3 auch als Powerbank für Mobilgeräte fungieren.

Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Beamer selbst auch ein vergleichsweise großes und schweres Netzteil samt Kabel, eine Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien und eine kleine Kurzanleitung. Zum Aufladen des integrierten Akkus benötigt der Mars 3 über das Netzteil rund drei Stunden. Die Einrichtung von Android TV 11.0 ist in etwa zehn Minuten erledigt, ein vorhandenes Google-Konto ist hier deutlich von Vorteil. Im Anschluss lassen sich aus dem Google Store die benötigten Apps herunterladen. Mit dabei ist auch Apple TV+, Amazon Prime Video, die Mediatheken von ARD, ZDF und arte, RTL+, DAZN und mehr. Über Drittdienste wie AirCast kann statt des eingebauten Google Chromecast-Streamings auch Apples AirPlay verwendet werden, zudem finden sich Webradio-Anwendungen und mehr. Wie bei fast allen Android TV-Systemen muss hier auf eine native Netflix-App verzichtet werden: Sie lässt sich nur über Umwege über einen Nebula Store einrichten und funktioniert eher schlecht als recht.

Gutes Gesamtpaket von Portabilität, Helligkeit und Robustheit

Nach dem Hochfahren des Beamers nimmt das Gerät automatisch eine Autofokus- und Keystone-Korrektur vor und passt das Bild an die örtlichen Gegebenheiten an. Bei meinen Tests funktionierte dies in einigen Fällen einigermaßen zufriedenstellend, oft muss man jedoch noch manuell etwas nachjustieren, um so ein gerade ausgerichtetes Bild zu haben oder die Schärfe noch perfektionieren. Neben der Nutzung von Apps und kabellosem Streaming per Chromecast oder AirPlay gibt es auch die Option, externe Geräte wie Laptops oder Spielkonsolen per HDMI-Port anzuschließen, oder den USB-A- und USB-C-Anschluss für externe Speichermedien wie USB-Sticks oder Festplatten zu verwenden. Hier benötigt man zum Abspielen von Inhalten dann eine weitere App wie den VLC Player auf dem Beamer.

Im Vergleich zu günstigeren Einsteiger-Modellen, die mit einer geringeren Helligkeit aufwarten, bekommt man mit den 1.000 ANSI Lumen des Nebula Mars 3 schon ein sehr ordentliches Gesamtpaket: Der Beamer lässt sich aufgrund der guten Helligkeit auch in nicht ganz abgedunkelten Räumen betreiben. Für ein echtes Heimkino-Feeling ist dabei durchaus gesorgt, denn auch die integrierten Lautsprecher mit ihren 40 Watt leisten gute Dienste. Gegen HighEnd-Beamer kommt ein Modell wie der Mars 3 sicherlich nicht an, bietet aber aber mit den vorhandenen Features einen guten Mittelweg aus Robustheit, Portabilität und Helligkeit. Lediglich auf eine 4K-Auflösung muss man hier verzichten – wer darauf Wert legt, sollte sich höherpreisige Exemplare ansehen.

Mein größter Kritikpunkt ist neben dem für einen portablen Beamer vergleichsweise hohen Gewicht von rund 4,5 Kilogramm plus klobigem Netzteil auch die Akkulaufzeit: Anker verspricht hier vollmundig eine fünfstündige Filmwiedergabe. Im Kleingedruckten steht allerdings, dass sich diese auf die Wiedergabe im Eco-Modus bei deutlich reduzierter Helligkeit beschränkt. Wer den Mars 3 im Standardmodus mit maximaler Helligkeit betreibt, kommt nur auf rund 2 Stunden. Das reicht für die meisten Filme möglicherweise aus, Überlänge darf der Streifen allerdings dann nicht haben. Schaltet man dann zusätzlich die rückseitige Campinglampe in der hellsten Stufe ein oder lädt ein Mobilgerät auf, dürfte es sogar mit einem handelsüblichen Tatort etwas knapp werden.

Aktuell lässt sich der Anker Nebula Mars 3 zum Preis von 1.099 Euro bei Amazon mit kostenloser Lieferung bestellen. Weitere Infos zum Modell finden sich auch auf der eigenen Produktseite von Nebula.

Klein, aber oho: Nebula Mars 3 Air mit Google TV

Wenn es nochmal deutlich kompakter und portabler als beim Nebula Mars 3 sein soll, lohnt gegenwärtig ein Blick auf den Ende des vergangenen Jahres neu vorgestellten Nebula Mars 3 Air-Beamer des gleichen Herstellers. Letzterer erweitert die Reihe der portablen Projektoren und liefert eine maximale Helligkeit von 400 ANSI Lumen.

Der Mars 3 Air bietet bis zu zweieinhalb Stunden Videospielzeit oder 8 Stunden Musikhören über den eingebauten 64,8-Wattstunden-Akku. Er verfügt ebenfalls über zwei 8 Watt-Dolby Digital Plus-Lautsprecher für einen entsprechenden Surround-Sound zu Hause oder unterwegs. Mit dem eingebauten Tragegriff und kompakten Maßen von 17,8 x 12,2 x 13,3 cm sowie einem Gewicht von 1,7 Kilogramm ist er ein interessanter Reiseprojektor, der auf eine maximale Bildschirmgröße von 150 Zoll kommt und dabei in jedem Rucksack Platz findet.

Neben Konnektivitätsoptionen wie WLAN (2.4/5GHz) und Bluetooth 5.0 hält der 1080p-Beamer auch als einer der ersten Nebula-Beamer das Betriebssystem von Google TV bereit. Deutlich aktueller als Android TV, sorgt die Software insgesamt für ein flüssiges Erlebnis und erlaubt auch die Installation einer nativen Netflix-App. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die üblichen Verdächtigen, darunter DAZN, Amazon Prime Video, die Mediatheken von ARD, ZDF und arte, YouTube und mehr. Auch eine Sprachsteuerung über den Google Assistant und die Ansage „Hey Google“ ist möglich, dafür gibt es auf der Fernbedienung sogar neben Netflix- und Amazon Prime Video-Schnellwahltaste auch einen eigenen Button.

Ebenso wie beim größeren Bruder, dem Mars 3, kommt auch der Mars 3 Air mit einer automatischen Keystone- und Autofokus-Korrektur daher, und vermeidet zudem eventuelle Hindernisse, die sich zwischen Beamerlinse und Wand befinden. Auch hier hatte ich immer wieder nachzujustieren, da sich die automatischen Einstellungen meistens nicht mit meinem ästhetischen Empfinden deckten.

Warum setzt man nicht auf ein USB-C-Ladegerät?

Die Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Stunden mit einer Ladung wird wohl nur dann erreicht, wenn man die maximale Helligkeit von 400 ANSI Lumen nicht voll ausreizt. Im Standardmodus des Beamers sind nach meinen Tests rund 1,5 bis 2 Stunden realistischer. Und die maximale Helligkeit sollte man bei diesem Modell auch wirklich nutzen, zumindest, wenn man ein angenehmes Film-, Serien- oder Sporterlebnis haben möchte. Vor allem im Vergleich zum Mars 3 merkt man hier die geringere Helligkeit deutlich: Es muss tagsüber wirklich gut verdunkelt werden, um den Mars 3 Air gut nutzen zu können. Am Abend oder in dunklen Räumen liefert der 1080p-Beamer dann jedoch ein wirklich gutes, klares Bild und auch eine erstaunlich gute Soundqualität aus den 2x8W-Lautsprechern. Ein großartiges Heimkino-Feeling gibt es mit dem Mars 3 Air nicht, das Modell ist eher auf maximale Portabilität ausgelegt. Im Vergleich zu anderen Einsteiger-Exemplaren von Nebula ist der Mars 3 Air jedoch der Beamer mit der besten Ausstattung im Hinblick auf Helligkeit, neuen Betriebssystem und Akkulaufzeit.

Ich persönlich stelle mir beim Mars 3 Air noch eine kritische Frage: Warum setzt man auch bei diesem ultraportablen Gerät auf ein dickes Netzteil samt DC-Anschluss? Vor einigen Jahren hatte ich den Nebula Solar Portable ausprobiert, der über fast identische Features (1080p Auflösung, ca. zweistündige Akkulaufzeit, 400 ANSI Lumen) verfügt, aber zum Aufladen einen deutlich praktischeren USB-C-Anschluss nutzt. Wohl jede Person hat zuhause ein USB-C-Kabel und -Ladegerät herumliegen, das darüber hinaus auch deutlich kleiner, leichter und kompakter auf Reisen wäre. Hier weiß wohl nur Anker selbst, warum man sich auch bei diesem kleinen Beamer auf ein dickes Netzteil eingelassen und eine Lademöglichkeit per USB-C verschmäht hat.

Wer Gefallen an dem kleinen und für die Größe leistungsfähigen Nebula Mars 3 Air gefunden hat, kann derzeit mit einem satten Oster-Rabatt von 20 Prozent bei Amazon zuschlagen: Statt bisher fälliger 599,99 Euro wird gegenwärtig nur 479,99 Euro für den Beamer fällig. Inklusive ist auch eine kostenlose Prime-Versandoption mit Lieferung am nächsten Werktag. Auch zum Mars 3 Air gibt es auf der Produktseite bei Nebula weiterführende Infos.