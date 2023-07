Bundesliga: Sichert sich Apple die deutschen Fußball-Rechte?

Sport und Apple, das ist bereits seit einiger Zeit ein Thema. Bisher konzentriert sich das Unternehmen aus Kalifornien allerdings auf die USA, unter andrem hat man einen 10-jährigen Deal mit der dortigen Fußball-Liga MLS geschlossen. Nun berichtet die Webseite World Soccer Talk, dass sich Apple auch für die deutsche Fußball-Bundesliga interessiert.

Allerdings: Es geht anscheinend nicht um die Übertragungsrechte in Deutschland, sondern um Kanada und die USA. Dort werden die Streaming-Rechte aktuell von DAZN und ESPN gehalten, beide Verträge werden aber zum Ende der Saison 2025/26 auslaufen.

In diesem Zeitraum laufen auch die Rechte in einigen anderen Ländern aus. Es soll durchaus die Möglichkeit gehen, dass Apple sich auch für Rechte in anderen Regionen interessiert. „Die Gespräche zwischen Apple und der Bundesliga sind zwar nur ein erster Schritt, doch unseren Quellen zufolge deutet dies darauf hin, dass die Verantwortlichen der deutschen Liga ihre Optionen für die nächste Rechtevergabe offen halten“, heißt es auf World Soccer Talk.