Die Top-Themen der Woche: Mehr als nur Prime Day

Was für eine Woche. Natürlich stand auch bei uns der Prime Day im Fokus. Freddy hat sich einen neuen Winkelschleifer gegönnt, meine Frau hat neue Ohrringe bekommen und ich habe mir eine elektrische Parkscheibe bestellt. Zumindest letztere werde wir auch hier noch mal im Blog thematisieren.

Es wurden auch stimmen laut, dass es an Dienstag und Mittwoch zu viele Prime Day News gab. Ehrlich gesagt war das ganze Netz voll damit und wir nennen das Kind auch gerne beim Namen: Natürlich hat sich die Sache für uns finanziell gelohnt. So schaffen wir aber eben auch mehrere Arbeitsplätze und für den einen oder anderen von euch waren ja auch passende Schnäppchen dabei. Zudem gab es ja in dieser Woche auch noch genug andere Themen…

Heiß diskutiert wurden beispielsweise die nicht ganz so guten Nachrichten rund um den eBike-Hersteller VanMoof. Und besonders spannend für euch: Apple bietet jetzt die Public Betas der neuen Betriebssystemen an, die im Herbst erscheinen werden.

Neues aus dem Hueblog

Philips Hue hat Anfang der Woche ein Update für seine App veröffentlicht. In Version 4.46 gibt es Verbesserungen für die smarte Funktion „Natürliches Licht“. Die verschiedenen Weißtöne können nun auf den Sonnenuntergang abgestimmt werden. Außerdem gab es natürlich auch hier einige Angebote, zuschlagen könnt ihr beispielsweise bei vier Hue White Ambiance E27-Leuchtmitteln.

