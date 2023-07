Balkonkraftwerke sind aktuell in aller Munde. Ich habe selbst eines im Einsatz und werde demnächst sogar mein eigene kleine PV-Anlage zusätzlich dazu aufbauen. Wie genau die Installation auf meinem Garagendach aussieht und welche Voraussetzungen es für den gleichzeitigen Betrieb mit einem Balkonkraftwerk gibt, das erkläre ich euch in einem separaten Artikel. Heute wollen wir uns erst einmal darum kümmern, welche Ausrichtung für ein Balkonkraftwerk am besten ist.

Auf den richtigen Platz kommt es an

Solltet ihr bei euch natürlich nur einen einfachen Balkon haben, steht die Ausrichtung eures Systems damit auch fest. Gerade bei Häusern mit eigener Garage, einem Flachdach oder einem großen Garten gibt es aber viele weitere Möglichkeiten, ein Balkonkraftwerk aufzustellen.

Selbst für eine 90 Grad Montage an der Hauswand gibt es bei Komplett-System-Anbietern die passenden Halterungen.

Kommt nur Süd als Himmelsrichtung in Frage?

Es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass mit einer Südausrichtung das größte Potenzial vorhanden ist. Mit zwei 410 Watt Modulen, montiert in einem Winkel von 30 Grad, können dabei bis zu 797 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden. Allerdings: Der Peak ist dann genau zur Mittagszeit – und damit oftmals dann, wenn man vielleicht gerade auf der Arbeit ist und den Strom ohnehin nicht selbst verbrauchen kann.

Sind die Module nach Westen ausgerichtet, werden „nur“ 677 Kilowattstunden Strom generiert. Das sind zwar 120 Kilowattstunden weniger, allerdings wird die Produktion in den Abendstunden erhöht und es kann mehr Strom selbst verbraucht werden. Der tolle Stecker-Solar-Rechner der HTW Berlin rechnet bei Süd-Ausrichtung von einer Ersparnis in Höhe von 154,35 Euro (bei einem Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde), bei West-Ausrichtung ist die Ersparnis mit 143,50 Euro nur geringfügig niedriger. Und mittlerweile arbeiten die Module bei diffusem Licht sogar so gut, dass selbst bei einer kompletten Nord-Ausrichtung noch 130 Euro Ersparnis pro Jahr drin sind.

Was zeigt uns das? Natürlich ist eine Süd-Ausrichtung auf dem Papier am schönsten. Am Ende kommt es aber gar nicht mehr so stark auf die Himmelsrichtung an.

Wie viel Grad Neigung sind sinnvoll?

Der Neigungswinkel der Module ist je nach Montageart absolut variabler. Allerdings: Die Unterschiede sind zum Teil sehr gering. Hier die zu erwartenden Erträge bei Süd-Ausrichtung:

20 Grad: 788 Kilowattstunden

788 Kilowattstunden 30 Grad: 797 Kilowattstunden

797 Kilowattstunden 40 Grad: 792 Kilowattstunden

Einen Faktor darf man allerdings nicht außer Acht lassen: Bei einer Flachdach- oder Gartenmontage steigt die Windlast immer weiter an, je steiler die Module stehen. Sicherer fährt man hier also mit einem Neigungswinkel von 20 Grad.

Am Balkon sieht es dagegen ganz anders aus. Hier ist die Last am geringsten, wenn die Solarmodule vertikal am Balkongeländer befestigt werden – also im Winkel von 90 Grad zur Sonne. Der zu erwartende Ertrag sinkt so leider erheblich auf 568 Kilowattstunden (West: 473 / Ost: 491). Die Versuchung ist also groß, die Module doch ein wenig anzuwinkeln. Experten halten das aber für keine gute Idee, wie im folgenden Video erklärt wird.

Also was denn nun?

Eine pauschale Aussage, wie ein Balkonkraftwerk am besten angebracht wird, die ist wohl unmöglich. Aber nur weil die Voraussetzungen bei euch Zuhause möglicherweise nicht ganz ideal sind, heißt es nicht, dass ihr mit einem Balkonkraftwerk nicht sparen könnt.

Selbst ein West-Balkon und die sichere vertikale Montage können immer noch eine Ersparnis von rund 165 Euro pro Jahr (Strompreis 35 Cent) liefern.

Und wann hat man die Investition wieder drin? Sollte der Strompreis unverändert bleiben, macht ihr selbst bei nicht ganz idealen Voraussetzungen bereits im sechsten Jahr Gewinn.