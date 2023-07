Ryd: Tankfüllung jetzt auch per Amazon Pay zahlen

Nachdem die beliebte Tank-App Bertha den Betrieb im Sommer letzten Jahres eingestellt hat, müssen Alternativen her. Und hier bietet sich die App Ryd (App Store-Link) an. Die App bietet Zugriff auf Tankstellen und Spritpreise, bietet aber auch die Möglichkeit, schnell und einfach den Tankvorgang per App zu bezahlen.

Nun hat sich erneut etwas bei Ryd getan: Ab sofort lassen sich Tankfüllungen an unterstützten Tankstellen auch über Amazon Pay begleichen. Diese Option wird zusätzlich zum bereits länger bestehenden Zahlungsmittel Apple Pay angeboten und ermöglicht es Kraftfahrzeug-Fahrern und -Fahrerinnen, ihre Tankrechnung direkt über ein mit dem persönlichen Amazon-Konto verknüpftes Zahlungsmittel zu zahlen.

Bonuspunkte sammeln über Amazon-Kreditkarte

Die neue Option findet sich in der Ryd-App in den Wallet-Einstellungen. Als weitere Zahlungsmittel bietet die Tank-App neben Apple Pay auch Kreditkarten oder PayPal an. Am einfachsten dürfte allerdings die Zahlung per Apple Pay oder Amazon Pay sein, da hier keine Anmeldung vorausgesetzt wird.

Vor allem Amazon Pay könnte für einige Kunden und Kundinnen durchaus reizvoll sein, da sich auf diesem Weg auch Bonuspunkte sammeln lassen. Wer beispielsweise eine VISA-Karte von amazon.de besitzt, bekommt bei Einkäufen außerhalb Amazons einen Cent auf einen Umsatz von zwei Euro in Form von Bonuspunkten gutgeschrieben.