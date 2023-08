iPhone 15 Ultra könnte das iPhone 15 Pro Max ablösen

Mitte September wird Apple vier neue iPhone-Modelle vorstellen: Zwei Standard und zwei High-End-Modelle. Die beiden High-End Modelle bezeichnet Apple bisher als Pro und Pro Max, allerdings könnte das größte iPhone nicht mehr iPhone 15 Pro Max heißen, sondern iPhone 15 Ultra.

Erste Hinweise gab es schon Anfang des Jahres, als der Analyst Jeff Pu behauptet hat, dass Apple das größte und beste Modell mit Ultra bezeichnet könnte – ähnlich wie bei der Apple Watch. Mark Gurman entgegnete, dass Apple den Namen erst mit dem iPhone 16 ändern wird. Nachdem es lange Zeit still um die Bezeichnung war, meldet sich jetzt Andrew O’Hara von AppleInsider zu Wort und gibt mit Bezug auf mehrere Quellen an, dass Apple das iPhone 15 Pro Max wohl in iPhone 15 Ultra umbenennen wird.

O’Hara ist nicht dafür bekannt, zahlreiche Apple-Leaks zu veröffentlichten, allerdings hat er damals Renderings der AirPods Pro 2 korrekt veröffentlicht. Gut möglich, dass seine Vorhersage auch hier eintreten wird. Mit dem größeren Display, der längeren Akkulaufzeit und der Periskop-Telekamera mit 6-fach optischem Zoom könnte das Spitzen-iPhone den Namen „Ultra“ rechtfertigen.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Apple oftmals kurz vor Schluss den Namen noch ändert. Unter anderem war der Name xrOS in offiziellen Apple-Dokumenten abgegedruckt, letztendlich wurde das Betriebssystem für Apples AR/VR Brille dann doch mit visionOS betitelt. Gewissheit gibt es erst Mitte September, die iPhone-Keynote soll ja am 12. September stattfinden.