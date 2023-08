Photomator: Neues AI-basiertes Deband-Feature & 30 Prozent Rabatt im App Store

Beinahe täglich greifen wir in der appgefahren-Redaktion zu Pixelmator Pro, laut unserer Ansicht eine der besten Bildbearbeitungs-Software aus dem Mac App Store. Das Entwicklerteam von Pixelmator hat im Mai dieses Jahres eine weitere Anwendung für den Mac veröffentlicht, die sich auf die Bearbeitung von Fotos konzentriert: Photomator (Mac App Store-Link). Ganz neu ist die App allerdings nicht, sie war ehemals unter dem Namen Pixelmator Photo unterwegs, bevor sie umfassend überarbeitet wurde.

Photomator kann zunächst einmal kostenlos aus dem Mac App Store geladen werden, allerdings muss die Vollversion per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Photomator kostet entweder 5,49 Euro pro Monat oder 34,99 Euro pro Jahr. Ihr könnt aber auch eine lebenslange Lizenz kaufen, die es für 99,99 Euro gibt. Mit der Lizenz lässt sich Photomator dann auch auf iPhone und iPad nutzen.

Nun hat das Pixelmator-Team einen Back to School-Sale angekündigt, in dessen Rahmen auch eine neue Funktion bei Photomator Einzug gehalten hat. Photomator 3.1 führt eine fortschrittliche Smart Deband-Funktion ein, die die Fotoqualität verbessert, indem sie Farbbänder entfernt und die Farbtiefe mit nur einem Klick erhöht. Mit dieser neuen Funktion kann man JPEGs oder andere Fotos, die in verlustbehafteten Formaten aufgenommen wurden, nahtlos auf nahezu RAW-Qualität verbessern.

Das Entwicklerteam berichtet dazu:

„Color Banding erscheint als deutliche Farbstreifen, die abrupt von einem Farbton zum anderen übergehen, anstatt dass die Farben sanft ineinander übergehen. Dies ist häufig bei Fotos von geringer Qualität mit Farbverläufen zu beobachten, beispielsweise bei Landschaften, bei denen der Himmel das Foto dominiert, oder bei Porträts mit lebhaften Farbverläufen. Die neue Funktion Smart Deband wandelt diese Farbbänder mühelos in sanfte Farbverläufe um, wobei der Rest des Fotos detailliert und scharf bleibt. Während Farbverläufe wie der Himmel deutlicher zu erkennen sind, bleiben viele feinere Farbverläufe in Ihren Fotos zunächst unbemerkt. Durch die Verwendung von Smart Deband werden auch diese kleineren Bereiche mit Farbverläufen verbessert und die Gesamtqualität des Fotos erhöht.“

Und um die Back-to-School-Saison zu feiern, sind Photomator und Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) für eine begrenzte Zeit mit mehr als 30 Prozent Rabatt erhältlich. Exklusiv im Mac App Store erhält man einen Rabatt von 30 Prozent auf Pixelmator Pro. Zusätzlich gibt es ein zeitlich begrenztes „Back to School“-Angebot für Photomator: Lädt man die App auf den Mac, das iPhone oder das iPad herunter, erhält man über 30 Prozent Rabatt auf das erste Jahr des Jahresabonnements. Das Sonderangebot kann direkt in der App eingelöst werden.