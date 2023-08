iPhone 15 Pro: Titan Grau als neue Farbe, dafür kein Gold

Das iPhone 15 Pro soll erstmals einen Titanrahmen anstelle eines Edelstahlrahmens erhalten, gleichzeitig wird Apple die Farbauswahl anpassen. Jedes neue Pro-Modell wird in einer neuen Farbe verfügbar gemacht, damit man dieses sofort erkennen kann. Frühere Gerüchte haben besagt, dass das iPhone 15 Pro in Dunkelblau, sowie in einem silbergrauen Farbton erscheinen wird. Nun will 9to5Mac erfahren haben, dass Apple das iPhone 15 Pro in den Farben Dunkelblau, Silber, Schwarz und in dem natürlichen Farbton Titan Grau (Titan Grey) anbieten wird.

9to5Mac hat Fotos zugespielt bekommen, die das iPhone 15 Pro im neuen Farbton Titan Grau zeigen. Die Farbe scheint dunkler als Silber, aber heller als Schwarz zu sein.

Zuvor war auch die Rede von einer roten Version, allerdings hat sich herausgestellt, dass diese Informationen nicht korrekt waren. Gleichzeitig soll Apple kein goldenes iPhone 15 Pro anbieten, obwohl diese Farbvariante zum Beispiel auf dem chinesischen Markt sehr beliebt ist. Die Standard-Modelle, also das iPhone 15 sowie iPhone 15 Plus, sollen in Schwarz, Grün, Blau, Gelb und Pink erhältlich sein.

Mitte September wird Apple die neuen Modelle offiziell vorstellen, der 12. September wird als Termin für die Keynote gehandelt.