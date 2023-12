Marlenes Zubehör des Jahres: Das erste Mal mit dem RoboVac X8 Pro

Mein Zubehör des Jahres ist definitiv mein neuer Haushaltshelfer RoboVac – oder wie meine Tochter sagt „der Robodder“. Zwar habe ich im Langzeit-Test einige Schwächen festgestellt, doch übergebe ich dem Saug- und Wischroboter von eufy trotzdem gerne die lästige Aufgabe, die Böden meiner Wohnung sauber zu halten.

Seit Oktober bin ich nun also auch stolze Besitzerin eines Saug- und Wischroboters, genauer gesagt eines eufy RoboVac X8 Pro. Seither hat der RoboVac schon diverse Saug- und Wischvorgänge in meiner Wohnung abgeschlossen und mir das Leben doch um einiges leichter gemacht.

Staubsaugen habe ich schon immer als leidliche Aufgabe empfunden und bin wirklich froh, dass ich seit einer Weile fast gänzlich darauf verzichten kann. Als ich neulich den alten manuellen Staubsauger hervorgekramt habe, um die Nadeln unter dem Tannenbaum wegzusaugen, wusste ich direkt wieder, wieso mich das Staubsaugen so nervt – das Gerät, das man hinter sich herziehen muss, der Geruch des warmen Staubes und, am schlimmsten von allem, das lästige Kabel, das einem zuverlässig an die Beine schlägt, wenn man das Kabel per Knopfdruck automatisch aufrollen lässt.

Trotzdem musste ich den manuellen Sauger noch einmal hervorholen, denn der eufy X8 Pro hat meiner Erfahrung nach eine spezielle Schwäche: Das Ausweichen von Hindernissen. Mir ist es bisher leider mehrfach passiert, dass der RoboVac Hindernisse nicht erkannt hat und zum Beispiel über den Fuß meines Wäscheständers fahren wollte oder gegen ein Regel gebrettert ist. Da ich bisher nicht herausgefunden habe, woran es liegt, dass der Roboter zum Teil Hindernisse geschickt umschifft und zum Teil mit vollem Karacho darauf zu fährt, wollte ich den RoboVac lieber nicht in die Nähe des Tannenbaums lassen.

Denn auch das manuelle Einrichten von Saugbereichen und No-Go-Areas ist etwas frickelig. Zwar kann man pro Raum auch bestimmte Bereiche eintragen, die in dem speziellen Vorgang gesaugt werden sollen (oder eben nicht), doch da das Eintragen auf Augenmaß beruht, kann es vorkommen, dass die ausgewählte Fläche entweder zu klein oder zu groß ist.

Trotzdem gefällt mir der RoboVac X8 Pro nach wie vor und ich finde es weiterhin unschlagbar, dass das Gerät Saugen und Wischen in einem Vorgang erledigt. Die Reinigung des Roboters ist einfach und schnell gemacht. Lediglich muss man immer daran denken, den Roboter nach dem Ende des Wischvorgangs einmal zu stoppen, um das Mopp-Modul zu entfernen, bevor der Roboter zur Station zurückkehrt. Sonst wird es schwierig mit der Reinigung.

Den eufy X8 Pro inklusive Absaugstation bekommt ihr aktuell für 449 Euro bei Amazon. Preislich bleibt der Saug- und Wischroboter damit eine günstige Alternative für alle, die nicht gleich mit einem Premium-Modell starten wollen.