Fabian Spiel des Jahres: Finity strengt die grauen Zellen an

Ich habe lange gegrübelt, welches Spiel mein persönlicher Favorit des Jahres werden soll. Früher gab es definitiv mehr Spiele, die mich für Wochen oder sogar Monate an mein iPhone oder iPad gefesselt haben. Das sieht 2023 sicherlich anders aus – aber es gab dennoch einige wenige Spiele, die mich nachhaltig beeindruckt haben.

Den Spitzenplatz hat sich Finity (App Store-Link) gesichert. Das Matching-Spiel ist im August auf Apple Arcade erschienen und hat mich insbesondere während meiner Bahnfahrten zur IFA nach Berlin und zurück mehrere Stunden am Stück ans iPhone gefesselt.

Nur für Finity würde ich Apple Arcade sicherlich nicht abonnieren, das sind schließlich 6,99 Euro im Monat. Falls ihr den Spiele-Dienst von Apple aber ohnehin abonniert habt, solltet ihr euch dieses Spiel definitiv genauer ansehen.

So wird Finity gespielt

Im Prinzip sind die Regeln auf dem vier mal vier Felder großen Spielfeld aber schnell erklärt: Ihr könnt die Reihen und Spalten nach Lust und Laune verschieben, um drei oder vier gleichfarbige Elemente in eine Reihe zu bekommen. Doch was so einfach klingt und in Finity sehr gut in einem interaktiven Tutorial erklärt wird, entwickelt sich schnell zu einer Herausforderung, die man kaum mehr aus der Hand legen möchte.

Die Anzahl der Züge einer jeden Kachel ist nämlich begrenzt. Sind die Züge aufgebraucht, kann man die Kachel zunächst nur noch in eine Richtung verschieben, im Anschluss dann gar nicht mehr. Sind alle Spalten und Reihen gesperrt, ist die Spielrunde vorbei.

Aber so schnell passiert euch das in Finity hoffentlich nicht. Denn immerhin gibt es später auch einige Power-Ups, beispielsweise um eine Kachel zu ersetzen. Und wenn ihr vier gleichfarbige Kacheln miteinander kombiniert, erhalten alle übrigen Kachel der gleichen Farbe einen zusätzlichen Zug. Mit jedem Level, das man aufsteigt, gibt es zusätzliche Elemente, die Finity immer wieder frischen Wind verleihen.