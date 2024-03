Bloons TD Battles 2+: Tower Defense-Klassiker landet neu bei Apple Arcade

Am heutigen 7. März gibt es einige Neuerscheinungen für Apples eigenes Spiele-Abo Apple Arcade. So erscheint in der Kategorie „Legendäre Spiele des App Stores“ der Klassiker Bloons TD Battles 2+ von Ninja Kiwi (App Store-Link).

Das ultimative Kräftemessen in Form eines Tower-Defense-Spiels ist damit auch bei Apple Arcade gelandet – mit mächtigen Helden, epischen Affentürmen und neuen dynamischen Karten. Die Arcade-Version bringt sogar noch mehr Spielmöglichkeiten für die Bloon-Plattmachkämpfe, wie dem brandneuen Offlinemodus „Heldenherausforderung“, mit. In der Beschreibung heißt es:

„Mach dich bereit für deinen Sieg, indem du die nagelneuen ‚Kampfbereit‘-Quests abschließt und dich vom Roten Bloon-Lager durch die Ränge bis ganz hinauf in die sagenumwobene Halle der Meister kämpfst. Du weißt ja: 2 Helden betreten die Arena, aber nur einer verlässt sie als Sieger!“

Bloons TD Battles 2 ohne den Zusatz „+“ steht schon seit längerem im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. In der Standardversion setzt das Entwicklerstudio von Ninja Kiwi allerdings auf eine kostenlose Installation mit entsprechenden In-App-Käufen – ein klassisches Freemium-Game also. Die nun für Apple Arcade erschienene „+“-Variante ist rund 812 MB groß, erfordert auf dem iPhone oder iPad iOS/iPadOS 13.0 oder neuer und kommt ohne jegliche Zukäufe aus. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Neuerscheinung bereits zum Start verfügbar.

Viele Spielmodi, tägliche Quests und hunderte Erfolge

In Bloons TD Battles 2+ kämpft man in 1-vs-1-Battles gegen andere Spieler und Spielerinnen und misst sich in klassischen Tower Defense-Kämpfen. Nach und nach müssen Verteidigungstürme und -Waffen aufgebaut werden, um die auf einer festgelegten Strecke erscheinenden kunterbunten Bloons abzuschießen. Mit dem erfolgreichen Abschuss werden neue finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, mit denen sich weitere Mittel zur Verteidigung erwerben oder auch Upgrades für die bestehenden Charaktere, Türme und Waffen freischalten lassen. Wer in diesen Battles am Ende die Oberhand behält und möglichst wenig Bloons durchkommen lässt, gewinnt die Partie.

Das spannende bei Bloons TD Battles 2+ ist die Tatsache, dass die Duelle in Echtzeit auf einem Bildschirm stattfinden und man so auch jederzeit den aktuellen Spielstatus des Gegners bzw. der Gegnerin einsehen kann. Insgesamt steht eine Ausrüstung von 22 Affentürmen mit verschiedenen Eigenschaften sowie drei Aufwertungspfaden zur Verfügung, ebenso wie zahlreiche Spielmodi, darunter Wettkampfarenen, Gelegenheits- und Privatspiele sowie Spezial-Events. Auch tägliche Quests, hunderte Erfolge und kosmetische Aufwertungen für die eigene Ausrüstung sorgen für langanhaltenden Spielspaß.