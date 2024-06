iOS 18: Erste Einblicke in Nachrichten via Satellit

Apple hat das eigene Angebot an Satelliten-Konnektivitätsfunktionen für das iPhone schrittweise erweitert. Das am Montagabend während der WWDC 2024-Keynote vorgestellte iOS 18 bringt eine wichtige neue Funktion in Form von Nachrichten über Satellit. Die Funktion ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, iMessages und SMS, einschließlich Emoji und Tapbacks, außerhalb der Reichweite von Mobilfunk- und WiFi-Netzwerken zu senden und zu empfangen.

CNET traf sich diese Woche mit Apples Senior Director of Platform Product Marketing, Kurt Knight, um einen ersten Blick auf die Funktion zu werfen. Auch die YouTuberin iJustine bot in einem ersten Video einen ähnlichen Überblick über die Funktion.

Wenn das iPhone feststellt, dass es sich außerhalb der Reichweite des terrestrischen Netzes befindet, erhält man eine Popup-Warnung, die einen schnellen Zugriff auf alle verfügbaren satellitengestützten Dienste bietet, darunter Notruf, Pannenhilfe, Wo ist? und jetzt auch Nachrichten.

Auf Nachrichten via Satellit kann auch direkt von der Nachrichten-App aus zugegriffen werden, wenn kein terrestrisches Netz verfügbar ist. iOS zeigt eine Karte an, mit der man das iPhone auf einen verfügbaren Satelliten ausrichten können. Von dort aus funktioniert es genauso wie eine normale Nachrichten-Unterhaltung, und man kann Nachrichten, Emoji und Tapbacks senden und empfangen. Über iMessage gesendete Nachrichten werden auch beim Versand über Satellit Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Einschränkungen beim SMS-Versand per Satellit

iMessages können ungehindert über Satellit hin- und hergeschickt werden, aber bei SMS gibt es aufgrund der Menge an Werbe- und automatischen Nachrichten, die über dieses Protokoll eingehen, Einschränkungen. Notfallkontakte und bestimmte Familienmitglieder können einen jederzeit per SMS kontaktieren, aber für alle anderen Kontakte muss man die erste SMS-Nachricht über Satellit senden, damit sie für einen gewissen Zeitraum antworten können.

Trotz der Unterstützung von Rich Communication Services (RCS), das im Laufe des Jahres mit iOS 18 eingeführt werden wird, werden Nachrichten via Satellit zunächst nicht mit RCS funktionieren. Laut Kurt Knight von Apple ist das RCS-Protokoll noch nicht so optimiert, dass es über eine Satellitenverbindung funktioniert, zumindest was Apple betrifft.

Wie auch die anderen Satellitendienste von Apple werden Nachrichten via Satellit zunächst nur in den USA mit iOS 18 eingeführt, bevor das Feature später auf andere Länder ausgeweitet wird. Apples Satellitendienste funktionieren mit dem iPhone 14 und höher. Apple hat zwar in der Vergangenheit mehrmals angedeutet, dass die Satellitendienste irgendwann kostenpflichtig werden, bietet sie aber bis auf Weiteres kostenlos an. Die beiden YouTube-Videos von CNET und iJustine findet ihr abschließend unter dem Artikel, um euch einen ersten Eindruck von Nachrichten via Satellit verschaffen zu können.

Fotos: CNET/iJustine.